84 години без да смени работното си място: Кой е най-лоялният служител в света?

„Трябва да обичаш това, което правиш. Не можеш просто да работиш - така няма да издържиш.“, казва 100-годишният Валтер Ортман

В днешно време честата смяна на работни места е нещо напълно естествено. За един човек от малкия бразилски град Бруске работата никога не се е сменяла. Валтер Ортман е на 100 години и прекарва 84 години от живота си в една-единствена компания. Това постижение му осигурява място в Книгата на рекордите на Гинес и възхищението на целия свят.

Кога е първият работен ден на Валтер?

Кариерата на Валтер започва на 17 януари 1938 г., когато на 15 той постъпва на работа в текстилната компания Industrias Renaux SA. Назначен като помощник в отдел „Корабоплаване“, младият Ортман бързо се утвърждава като ценен служител. С течение на времето той преминава през различни позиции, включително административен асистент и мениджър „Продажби“. Работата го отвежда по целия свят, като през десетилетията той получава възнаграждението си в девет различни валути и ползва почти всички авиокомпании в историята на бразилската авиация.

Спомените на Ортман от първите му години в компанията рисуват картина на едно напълно различно време. Без компютри, без телефони, с пишещи машини вместо имейли и с кални улици вместо асфалт, условията са били сурови и предизвикателни. „Нямаше течаща вода, всяка къща имаше собствен кладенец“, спомня си той, пише Оddity Сentral.

През февруари 2022 г., след 84 години и 9 дни непрекъсната работа в една и съща компания (днес преименувана на RenauxView), Валтер Ортман официално влиза в Книгата на рекордите на Гинес като човекът с най-дълга кариера в една и съща фирма. И въпреки че на 19 април 2022 г. отпразнува своя 100-годишен юбилей, той не показва признаци на умора и не обмисля пенсиониране. С помощта на технологиите, които значително улесняват работния процес, Ортман продължава да бъде активна част от екипа, макар и вече да не пътува по работа.

На въпроса какво го е задържало толкова дълго на едно и също място, Валтер отговаря просто и ясно: „Трябва да обичаш това, което правиш. Не можеш просто да работиш, за да се каже, че работиш – така няма да издържиш.“ Съветите му към младите хора и бъдещите поколения служители звучат като житейска мъдрост: не се ядосвайте, извинявайте се, живейте спокойно и се наслаждавайте на живота. „Животът е просто преминаване тук, на Земята – правете това, което ви прави щастливи“, казва мъжът, който се превърна в символ на безпрецедентна лоялност и отдаденост.

