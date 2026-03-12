Искат съдебен процес срещу Amazon за укриване на данъци

Това е безпрецедентен ход за подобен случай

Прокурорите в Милано поискаха съдебен процес срещу европейското звено Amazon и четирима от неговите мениджъри за предполагаемо укриване на данъци на стойност около 1,2 милиарда евро, съобщиха в четвъртък източници на Reuters, запознати с въпроса.



Това е безпрецедентен ход за подобен случай в Италия, тъй като през декември Amazon се съгласи да плати 527 милиона евро, включително лихви, на Италианската агенция за приходите, за да уреди данъчния спор.





Във всички предишни случаи, включващи други международни групи, след постигане на споразумение и извършване на плащане, прокурорите прекратяваха свързаните наказателни разследвания, или чрез споразумения за признаване на вина, или чрез прекратяване на делата, съобщава БНР.



Този път обаче прокурорите в Милано не споделиха подхода на данъчните власти и решиха да продължат разследването си, което доведе до искане заподозрените да бъдат изправени пред съд.



Amazon все още не е коментирала информацията.

