Кои европейски страни ще бъдат най-богатите до 2030 г.?

Къде е България в класацията

Прогнозите на МВФ показват значително увеличение на БВП на глава от населението в евро в цяла Европа до 2030 г., но класацията не се променя съществено по отношение на покупателната способност. Брутният вътрешен продукт (БВП) на глава от населението е един от най-широко използваните инструменти за сравняване на икономики и в голяма част от Европа траекторията е възходяща.

Но нарастващата цифра не винаги означава, че дадена държава изпреварва своите конкуренти: класацията се променя, когато всички икономики се движат заедно. Мястото на дадена държава в таблицата често разказва по-полезна история от суровата цифра. И така, кои европейски държави се очаква да водят по БВП на глава от населението до 2030 г. и предстоят ли някакви значителни промени?

Euronews Business проучи прогнозите на МВФ за Световните икономически перспективи за 2025 и 2030 г., обхващащи както номиналния БВП на глава от населението, така и паритета на покупателната способност (ППС), който коригира ценовите разлики между държавите.

Сред 41 европейски държави, включително членове на ЕС, страни кандидатки, членове на ЕАСТ и Обединеното кралство, се очаква Ирландия да оглави таблицата с БВП на глава от населението по ППС до 2030 г., измествайки Люксембург, който е начело през 2025 г.

Водещата цифра идва със значителна уговорка. БВП на Ирландия е добре известно, че е изкривен от прекомерното присъствие на мултинационални корпорации, а Алън Барет, директор на Института за икономически и социални изследвания, твърди, че брутният национален доход (БНД) е много по-добър показател за действителния икономически резултат на страната. Според данните за БНД на Световната банка за 2024 г. Ирландия изобщо няма да фигурира в челната четворка.

Прогнозира се, че Норвегия, Швейцария и Дания ще допълнят челната петица, като позициите им ще останат стабилни между 2025 и 2030 г.

Сред петте най-големи икономики в Европа, Германия се нарежда на най-високо място – 12-то, следвана от Франция (15-то) и Обединеното кралство (16-то). Италия е на 18-то място, а Испания е най-ниско от петте – на 22-ро.

Последните девет позиции са доминирани от страните кандидатки за ЕС, като Украйна, Косово и Молдова поддържат таблицата. Турция е аутсайдерът сред тях, като се очаква да се класира на 29-то място през 2030 г. над три пълноправни членове на ЕС: България, Латвия и Гърция.

Очаква се петнадесет държави да запазят позициите си между 2025 и 2030 г. Гърция отбелязва най-рязък спад, падайки от 29-то на 32-ро място, докато Кипър отбелязва най-голям ръст, изкачвайки се от 16-то на 13-то място. Не се очаква никоя друга държава да се измести с повече от три места.

Разликата между номиналното класиране и класирането по ППС разказва собствена история. Малта, Румъния, Полша и Турция са класирани значително по-високо по ППС, отколкото в номинални евро, което предполага, че реалната им покупателна способност надхвърля това, което предполагат суровите данни.

Обратното е вярно за Естония, Обединеното кралство, Исландия и Латвия, където класирането по паритет на покупателната способност (ППП) изостава значително от номиналните им позиции.

На върха на таблицата разликите са рязко големи. Ирландия и Люксембург са с известно отклонение, с прогнозиран БВП на глава от населението съответно от 182 000 долара (приблизително 168 000 евро) и 167 000 долара (приблизително 154 000 евро) в международни долари.

Следват Норвегия и Швейцария, като се очаква и двете да надхвърлят 115 000 долара (приблизително 106 000 евро) до 2030 г.

Ако изключим Ирландия и Люксембург, разликите в ЕС остават поразителни. Дания е начело в останалите със 100 000 долара (приблизително 92 000 евро), почти двойно повече от 54 000 долара (приблизително 50 000 евро) на Гърция - най-ниската стойност сред членовете на ЕС.

Сред големите икономики Германия има най-висока покупателна способност от 86 000 долара (приблизително 79 000 евро), а Испания е най-слаба с 66 000 долара (приблизително 61 000 евро) - разлика от около 31%.

Извън ЕС картината е още по-сурова. Прогнозира се, че почти всички страни кандидатки ще достигнат под 50 000 долара (приблизително 46 000 евро), а няколко са доста под това ниво, с цифри под 30 000 долара (приблизително 28 000 евро) - приблизително половината от нивото на Гърция. Разликата между ЕС и страните, които чакат да се присъединят към него, остава огромна.

В номинално евро разликата е още по-голяма. Прогнозите на МВФ показват, че БВП на глава от населението в 41-те страни ще бъде от 7 276 евро в Украйна до 152 417 евро в Люксембург до 2030 г. - разлика, която е по-малка от това, което показват сравненията по паритет на покупателната способност. България е на дъното на ЕС с 28 086 евро.

Дори ако оставим настрана Люксембург и Ирландия (137 819 евро), разликата в рамките на блока е значителна. Дания е на трето място сред членовете на ЕС с 84 128 евро, следвана от Холандия (79 613 евро), Швеция (73 104 евро) и Австрия (67 406 евро).

Германия, с 65 924 евро, е на 10-то място в общото класиране - единствената от петте най-големи икономики в Европа, която попада в челната десетка. Обединеното кралство следва отблизо на 11-то място с 64 360 евро. Отвъд ЕС, Швейцария (127 846 евро), Исландия (108 366 евро) и Норвегия (93 046 евро) се нареждат в челната петица в общото класиране, разположени между Люксембург и Ирландия на върха. По-широката тенденция е валидна: страните от Северна и Западна Европа се групират начело, докато Източна Европа – и по-специално страните кандидатки за ЕС – изостават значително.