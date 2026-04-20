Катар обяви постепенно възобновяване на полетите на чуждестранни авиокомпании

bTV Бизнес екип

Основното летище в страната беше затворено заради войната в Близкия изток

Авиационните власти на Катар съобщиха, че ще започнат да разрешават на чуждестранни авиокомпании да кацат на основното летище в страната за първи път от началото на войната в Близкия изток.

„Гражданската авиационна администрация на Катар издаде известие до пилотите, с което обявява постепенното възобновяване на операциите на чуждестранни авиокомпании в държавата чрез международното летище „Хамад“, се посочва в официално изявление, цитирано от АФП.

На 8 април Вашингтон и Техеран обявиха двуседмично примирие във войната, предизвикана от американски и израелски удари срещу Иран на 28 февруари.

Катар затвори въздушното си пространство на фона на ответната кампания на Иран с дронове и ракети срещу страни от Персийския залив, а на 7 март частично го отвори за ограничен трафик, но само за полети на националния превозвач „Катар Еъруейс“.

От авиационните власти уточниха, че отварянето за чуждестранни авиокомпании „следва цялостна оценка на ситуацията“, като подчертаха, че „безопасността и сигурността остават основен приоритет“.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

