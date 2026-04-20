Кога за последно България е имала партия с пълно мнозинство в парламента?

bTV Бизнес екип

„Прогресивна България“ печели изборите за 52-ро Народно събрание

Резултатите от парламентарните избори на 19 април 2026 г. показват съществена промяна в политическата система. Новата формация „Прогресивна България“, оглавявана от бившия президент Румен Радев, печели вота и според паралелните преброявания си осигурява абсолютно мнозинство в парламента.

Към 12:00 ч. на 20 април 2026 г., при обработени 97,52% от протоколите на СИК в РИК, прогнозата се консолидира около 131 депутати в 240-членното Народно събрание.

Победата на „Прогресивна България“ е първата с подобен мащаб от края на 90-те години. Най-близкият исторически аналог остава вотът от 1997 г., когато Обединените демократични сили печелят 137 мандата и формират правителството на Иван Костов. Оттогава насам нито една политическа сила не е достигала прага от 121 депутати.

Не живея в жилището, трябва ли да плащам такса

В следващите години водещите партии се доближават до мнозинство, но не го постигат. През 2001 г. движението на Симеон Сакскобургготски печели 120 мандата, а през 2009 г. ГЕРБ на Бойко Борисов117.

Още през 90-те години се наблюдават отделни случаи на силна парламентарна концентрация. През 1994 г. БСП печели 125 депутати и формира самостоятелно мнозинство, а през 1991 г. СДС и БСП доминират със 110 и 106 мандата съответно, макар без ясно мнозинство.

Столично училище строй нов корпус за 400 ученици

След 1997 г. политическата картина постепенно се фрагментира. През 2005 г. първата сила разполага с 82 депутати, през 2009 г. – 116, а в периода 2013–2017 г. водещите партии остават под 100 мандата. Паралелно с това нараства броят на парламентарно представените формации.

Периодът след 2021 г. се характеризира с още по-ниски резултати за водещата партия. В рамките на няколко последователни избора първата сила се движи между 65 и 75 депутати – 75 през април 2021 г., 65 през юли, 67 през ноември, 67 през 2022 г., 69 през 2023 г. и 68 през 2024 г. В тези парламенти участват между шест и седем партии, а разликите между тях остават ограничени.

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Какво е супердолар и как фалшивите евра и долари завзимат света
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българското приложение за дигитален гардероб
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как бързо да проверите онлайн коя е вашата изборна секция?
Вижте още автори
