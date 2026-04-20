Не живея в жилището, трябва ли да плащам такса "вход"?

Какво казва законът?

Собствениците на имоти, които не живеят в тях са длъжни да плащат такса „вход“. Това е ясно описано в Закона за управление на етажната собственост.

Разходите за общите части се разпределят между всички собственици. Законът преедвижда, че всеки трябва да участва в тези разходи дори и да не изпорзва имота. Освен плащането на ток и вода в общите части, ако притежавате имот сте длъжни да заплащате и такса управление. Тази такса включва разходте за домоуправителя и други административни разходи, свързани с управлението на етажната собственост.

Месечната такса „вход“ също е задължителна без значение дали живеете там, или не. В случай на спор между собствениците относно плащанията, общото събрание на еетажната собственост има правомощи да взема решения.

Съгласно Закон за управление на етажната собственост, всеки собственик на имот в сграда в режим на етажна собственост е длъжен да участва в разходите за поддържане и управление на общите части независимо дали реално обитава жилището си или не.

Сметките във входа

Разходите за общите части на сградата се разпределят между всички собственици. Законът изрично предвижда, че всеки притежател на имот трябва да участва в тези разходи, дори когато не използва жилището си постоянно или изобщо не пребивава в него.

Тези разходи включват:

електроенергия за осветление на общите части

вода за почистване и поддръжка

почистване на входа и стълбищата

поддръжка на асансьор, ако има такъв

ремонти и текуща поддръжка на общите части

Такса управление и административни разходи

Освен текущите сметки, всеки собственик дължи и т.нар. такса управление. Тя покрива разходите за:

възнаграждение на домоуправителя

административни дейности по управлението на етажната собственост

организиране и провеждане на общи събрания

водене на документация и отчетност

Тези дейности са необходими за нормалното функциониране на сградата и не зависят от това дали даден апартамент се обитава.

Месечната такса „вход“ е задължителна

Месечната такса „вход“ представлява сбор от разходите за поддръжка и управление на общите части и е задължителна за всички собственици без изключение. Липсата на обитаване на имота не освобождава от това задължение.

Какво се случва при спор?

При възникване на спор между собствениците относно плащанията, Общото събрание на етажната собственост има правомощието да взема решения, свързани с размера на таксите, начина на разпределението им и мерките при неизпълнение на задълженията от страна на некоректни платци.