Какво означава „еднорог“ в света на бизнеса?

Две български компании вече достигнаха статус на "еднорози"

В бизнес езика „еднорог“ е стартираща компания с оценка, надхвърляща 1 милиард долара. Обикновено тези компании се срещат в сектори като технологии, които изискват огромен капитал за пускане на продуктите на пазара.

Тези частни стартиращи фирми се очаква да надминат традиционните показатели за растеж, използвайки новаторски или потенциално „променящи парадигмата“ технологии, за да постигнат бързо навлизане на пазара и експоненциален растеж. Успешните „еднорози“ включват компании, които вече са станали познати марки, като Airbnb.

От къде идва терминът?

Терминът „еднорог“ е популяризиран от рисковия капиталист Айлийн Лий в началото на миналото десетилетие.

"Използвах думата „еднорог“, защото е… магическа – изисква алхимия, подходящ момент, много неща трябва да се съчетаят. Не е лесно“, споделя Лий.

Според нея, огромното мнозинство стартиращи компании с интелигентни и амбициозни хора и отлични продукти никога не достигат подобна оценка.

Как се става „еднорог“?

Еднорогът е частна стартираща компания с оценка над 1 милиард долара. За да достигне това ниво, фирмата трябва да има иновативна и пазарно приложима идея, ясна визия за растеж и силно представяне пред инвеститорите.

Айлийн Лий, основател на фонд за рисков капитал Cowboy Ventures, изчислява, че само 0,07% от стартиращите компании от 2000-те години достигат тази оценка.

Реални и „митични“ еднорози

Някои компании с оценка от над 1 милиард долара се оказват „митични“ – стойността им се базира повече на шум и маркетинг, отколкото на финансови показатели. CB Insights изчислява, че през 2024 г. по света има около 1 200 „еднорози“, а Crunchbase – над 1 400.

Успешни примери включват Uber, Airbnb, SpaceX и Palantir Technologies. А компании като Theranos, WeWork и Quibi се оказаха „магарета, облечени като еднорози“, тъй като повечето се сринаха поради различни причини.

Има ли български „еднорози“?

В България вече има две компании, оценени на над 1 милиард долара. Първият български еднорог „се роди“ на 1 март 2022 г., когато Payhawk привлече нова инвестиция от 100 млн. долара, достигайки оценка от над 1 милиард долара.

Payhawk е технологична компания, която предлага модерни решения във финансовите услуги – от платежни инструменти и софтуер за автоматизирано управление на разходи до счетоводни инструменти, подходящи както за малкия и среден бизнес, така и за големи международни компании.

Вторият български еднорог е Shelly Group, разработваща IoT и умни продукти за сгради. Компанията, листната на борсите в София и Франкфурт, достигна официална пазарна капитализация от 1 милиард долара тази година.

