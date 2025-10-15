Сгъни. Използвай. Промени: Как Петър и Радина борят морето от пластмаса с оригами иновация

Български стартъп, който създава по-устойчиво бъдеще

В море от еднократна пластмаса един български стартъп предлага различно решение – с гъвкави и оригами продукти, които съчетават практичност, дизайн и устойчивост. Компанията DiFOLD, основана от Радина Попова и Петър Захаринов, има една голяма мисия – да промени бъдещето на опаковките и да започне своята „ReUse–ReFold Revolution“.

Началото на идеята

„С Петър се запознахме през 2018 година. Той вече беше работил върху тези кройки на сгъване, на база на които са създадени нашите продукти“, разказва Радина.

„Видя, че това може да бъде патентовано като изобретение, и аз се присъединих като другата половинка – тази, която разбира повече от бизнес и маркетинг.“

Двамата започват да търсят реални приложения на тези абстрактни геометрични дизайни – как те могат да се превърнат в продукти, бизнес модели и дори промяна в поведението на хората. Така се ражда първият им продукт – Оригами бутилката, отличена с German Sustainability Award Design и подкрепена от над 3 000 души по целия свят.

Малка бутилка, голяма промяна

Вдъхновена от японското изкуство на сгъване на хартия, Origami Bottle на DiFOLD е патентована и награждавана за дизайн. Тя може да се сгъва до по-малко от 10% от първоначалния си обем – идеално за джоб или чанта, като същевременно запазва стабилността и капацитета си за 750 мл. Това не само прави бутилката изключително удобна за потребителя, но и намалява въглеродния отпечатък при транспорт и доставка.

Бутилката предоставя многократно използваема и рециклируема алтернатива на пластмасовите бутилки за еднократна употреба, спомагайки за намаляване на отпадъците и опазване на околната среда. Тя е изработена от Arnitel Eco на DSM Engineering Materials, биобазиран термопластичен съполиестер, частично произведен от възобновяемо рапично масло. Това значително намалява емисиите на CO₂ и добавя още един слой екологична стойност към продукта.

Благодарение на метода, разработен от Петър Захаринов, бутилката се трансформира от плоска в стандартна форма, без да губи качеството или количеството на напитката вътре. Тя има грапава външна повърхност за лесно захващане, гладка вътрешност за почистване, капачка от неръждаема стомана и тежи само 120 грама. Дизайнерите твърдят, че бутилката ще издържи поне пет години интензивна употреба, а с набрани над 120 000 евро, Origami се предлага в три цвята — син, розов и зелен — и може да бъде поръчана предварително за 28 евро, с доставки започващи през януари.

От бутилката до чашата

След успешния старт, DiFOLD разширява портфолиото си.

„Това лято вече се появи и оригами чашата, която финансирахме през октомври 2024 г. в Kickstarter. Събрахме близо 200 000 долара, а през пролетта започна производството. Вече доставихме близо 12 000 чаши по света,“ споделя Радина.

Новият продукт е подходящ за топли и студени напитки, дори за смутита или мюсли, и, както и бутилката, се сгъва елегантно и е сертифициран за безопасно съхранение на храни и напитки.

Технология и материали

„По обиколката на цилиндъра имаме само четири елемента. Това прави продукта максимално компактен в сгънато състояние и изключително стабилен, когато е разгънат,“ обяснява Петър.

Тази уникална кройка прави продуктите не само сгъваеми, но и изключително стабилни в разгънато състояние – нещо, което до момента никой не е успял да постигне в индустрията.

„Материалите, които използваме, са термопластични еластомери – полимери, които могат да се рециклират. Новият вариант на бутилката и чашата е направен от германски материал, преди това използвахме италиански. Технологията се нарича шприцоване – материалът се излива в калъп, след което се оформя и довършва ръчно.“, обяснява Петър.

Най-голямото техническо предизвикателство при бутилката е било заваряването на дъното – нещо, което „не е правено до този момент нито за такъв тип продукт, нито за този материал“, допълва той.

Разликата с останалите

DiFOLD не просто прави сгъваеми бутилки.

„Нашите продукти комбинират най-доброто от двата свята – стабилността на твърдите бутилки и лекотата на сгъваемите,“ казва Петър.

„Повечето сгъваеми варианти са от силикон, който не се рециклира. Нашите, напротив – могат да се рециклират в края на живота си. Когато са разгънати, стоят стабилно, не се смачкват и не се разливат.“

Първите трудности

„В началото най-трудното беше да намерим производител,“ признава Радина.

„Една година обикаляхме фабрики в България, но се оказа скъпо и бавно начинание. В края на 2019 г. пътувах до Китай, където намерихме партньора си. И да – не ни е срам да кажем, че произвеждаме там, защото качеството е високо, а за малък екип като нашия това беше най-реалистичният път.“

Какво става, когато бутилката или чашата остареят?

„Всеки продукт има свой живот, но нашите са направени така, че материалите им могат да се рециклират и да се използват за по-висок клас пластмаса,“ казва Радина.

Петър допълва: „Новият германски материал е сертифициран за рециклиране заедно с полипропилен – един от най-масовите полимери. Това позволява нашите продукти да се рециклират локално, без нужда от транспортиране.“

DiFOLD планира нови размери бутилки и чаши, както и кутии за храна, буркани и контейнери.

„След пет години се виждаме с повече продукти, по-голям екип и развита дистрибуция по света,“ казва Радина.

А към бъдещите предприемачи Радина има просто послание:

„Ако имате идея – действайте. Говорете за нея, не се страхувайте да опитате. Понякога малките идеи могат да променят големи системи.“

