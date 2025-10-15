Най-накрая! Правят хранилище за радиоактивни отпадъци

Ето колко ще струва
Строителството на Националното хранилище за ниско- и средноактивни отпадъци ще струва около 75 милиона евро и се очаква да завърши през март следващата година. Това каза Делян Петров - изпълнителен директор на Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци" пред БНР, които ще експлоатира съоръжението.
"След което ще поискаме разрешение от Агенцията за ядрено регулиране за пробна експлоатация, която ще продължи в следващите години с реални отпадъци. Основната цел на контракта не е променяна. Ние, на практика, до този момент не сме използвали средства от българските фондове".
В момента в двата фонда - Фонд "Радиоактивни отпадъци" и Фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" има събрани към 1,5 милиарда евро
.
От спирането на четирите малки блока на АЕЦ "Козлодуй" до момента за извеждането им от експлоатация са похарчени близо 860 милиона евро
. До 2032 година за тези процеси ще са необходими още 217 милиона евро национално финансиране и 206 милиона по Международния фонд Козлодуй
, казаха от Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци".
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN