Най-накрая! Правят хранилище за радиоактивни отпадъци

Строителството на Националното хранилище за ниско- и средноактивни отпадъци ще струва около 75 милиона евро и се очаква да завърши през март следващата година. Това каза Делян Петров - изпълнителен директор на Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци" пред БНР, които ще експлоатира съоръжението.

"След което ще поискаме разрешение от Агенцията за ядрено регулиране за пробна експлоатация, която ще продължи в следващите години с реални отпадъци. Основната цел на контракта не е променяна. Ние, на практика, до този момент не сме използвали средства от българските фондове".

близо 860 милиона евро. До 2032 година за тези процеси ще са необходими още 217 милиона евро национално финансиране и 206 милиона по Международния фонд Козлодуй, казаха от Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци". От спирането на четирите малки блока на АЕЦ "Козлодуй" до момента за извеждането им от експлоатация са похарчени.

