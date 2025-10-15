1 USD
1.69292 BGN
Петрол
62.16 $/барел
Bitcoin
$112,805.0
Последвайте ни
1 USD
1.69292 BGN
Петрол
62.16 $/барел
Bitcoin
$112,805.0
БГ Бизнес Най-накрая! Правят хранилище за радиоактивни отпадъци

Най-накрая! Правят хранилище за радиоактивни отпадъци

bTV Бизнес екип

Ето колко ще струва

Строителството на Националното хранилище за ниско- и средноактивни отпадъци ще струва около 75 милиона евро и се очаква да завърши през март следващата година. Това каза Делян Петров - изпълнителен директор на Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци" пред БНР, които ще експлоатира съоръжението.
 
"След което ще поискаме разрешение от Агенцията за ядрено регулиране за пробна експлоатация, която ще продължи в следващите години с реални отпадъци. Основната цел на контракта не е променяна. Ние, на практика, до този момент не сме използвали средства от българските фондове". 
КФН съветва: Не питайте изкуствения интелект къде да влагате парите си
В момента в двата фонда - Фонд "Радиоактивни отпадъци" и  Фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" има събрани към 1,5 милиарда евро
Ново проучване: Луксозните стоки се купуват предимно заради високото качество и като знак за статут
От спирането на четирите малки блока на АЕЦ "Козлодуй" до момента за извеждането им от експлоатация са похарчени близо 860 милиона евро. До 2032 година за тези процеси ще са необходими още 217 милиона евро национално финансиране и 206 милиона по Международния фонд Козлодуй, казаха от Държавното предприятие "Радиоактивни отпадъци".

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата