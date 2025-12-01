Илон Мъск: AI ще сложи край на дълговата криза на САЩ до три години

AI ще трансформира икономиката

Илон Мъск смята, че проблемът с държавния дълг на Съединените щати има само един спасителен изход: изкуствения интелект. Мъск, в разговор с инвеститора и водещ на подкаст Нихил Камат, заяви, че единственият начин да се излезе от задълбочаващата се фискална пропаст на Америка е производителност, задвижвана от AI и роботика, съобщава The Business Insider.

„Това е горе-долу единственото, което ще разреши дълговата криза на САЩ“, казва Мъск. „Вероятно ще доведе до значителна дефлация“, добави той. Федералният дълг достигна 38,34 трилиона долара към 26 ноември — над два пъти повече от стойността му преди десетилетие, сочат данни на Министерството на финансите на САЩ.

По думите на Мъск AI все още не е повишил производителността достатъчно, за да изпревари инфлацията, но това предстои да се промени. „Прогнозата ми е, че за три години или по-малко производството на стоки и услуги ще изпревари темпа на инфлация“, допълни той.

Мъск посочи, че напредъкът в изкуствения интелект и роботиката ще доведе човечеството до „момента, в който работата ще бъде по избор“, вероятно през следващите две десетилетия. Той описва този резултат като „универсален висок доход“ — свят, в който продуктивността е толкова висока, а стоките и услугите толкова изобилни, че хората няма да трябва да работят, за да покрият основните си потребности.

През последните седмици Мъск излага визията си за това как ИИ може да промени глобалната икономика. На събитие с акционери на Tesla миналия месец изпълнителният директор заяви, че роботът Optimus може да премахне бедността и нуждата от човешки труд.

„Често се говори за елиминиране на бедността, за предоставяне на невероятно здравно обслужване на всички“, каза Мъск на събитието. „Всъщност има само един начин да се постигне това и това е роботът Optimus.“

Мъск добави и на US-Saudi Investment Forum миналия месец, че парите ще „спрат да бъдат релевантни“ в бъдещето, доминирано от ИИ. „Ще останат ограничения по отношение на ресурси като електроенергия и маса“, каза той. „Но мисля, че в даден момент валутата става неуместна.“

Икономистите отдавна прокламират по-кратка работна седмица благодарение на технологичния напредък. Джон Мейнард Кейнс прогнозира още през 1930 г., че бъдещите поколения ще работят само 15 часа седмично.

Снимка: Ройтерс

Технологичните лидери открито обсъждат способността на ИИ да преоформи глобалната икономика. Главният изпълнителен директор на Google Сундар Пичаи заяви пред BBC миналия месец, че ИИ носи „потенциал за извънредни ползи“, но ще предизвика и „социални сътресения“.

„Той ще създаде нови възможности“, каза Пичаи. „Ще еволюира и ще трансформира определени работни места и хората ще трябва да се адаптират. Ще има и области, в които ще засегне някои професии, така че като общество трябва да водим този разговор.“

Инвеститорът Винод Косла заяви през септември, че AI в крайна сметка ще поеме 80% от работата в 80% от професиите - промяна, която според него ще обезцени човешкия труд и ще осигури на хората повече свободно време. За да се избегне скок в неравенството, Косла смята, че правителствата ще трябва да въведат универсален базов доход.

Снимка: Ройтерс

Не всички вярват, че ползите от ИИ са положителни и равномерно разпределени. Джефри Хинтън, често наричан „кръстникът на AI“, заяви в интервю за Financial Times, че макар ИИ да генерира „огромно нарастване на печалбите“, по-голямата част от това богатство ще отиде при малка група хора на върха.

„Това ще направи няколко човека много по-богати и повечето хора по-бедни“, каза Хинтън през септември, добавяйки, че ИИ вероятно ще създаде „масова безработица“. По негови думи проблемът не е в самата технология, а в „капиталистическата система“, която определя кой присвоява стойността, създадена от ИИ.

