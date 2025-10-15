Ново проучване: Луксозните стоки се купуват предимно заради високото качество и като знак за статут

Наличието на лого все още има значителна привлекателност за всички клиенти

Според EY Luxury Client Index 2025 клиентите, интересуващи се от скъпи дрехи и аксесоари, изпитват затруднения в това да оправдаят премиум покупките, сочи проучването на EY, което е проведено сред над 1600 клиенти на десет пазара и в различни възрастови групи.

Според Индекса високото качество е в основата на лукса, но статутът все още има силно влияние. Около 71 на сто от клиентите заявяват, че основно са мотивирани от желанието да притежават висококачествени продукти, а 32 на сто посочват, че купуват луксозни модни стоки като знак за статут. В противоречие с тенденцията за дискретен лукс, Индексът показва, че наличието на лого все още има значителна привлекателност за всички клиенти, желаещи луксозни стоки, като 26 на сто го поставят сред петте най-важни фактора при покупката, в сравнение с едва 12 на сто, които предпочитат липсата на лого. Според резултатите, притежаването на нещо с високо качество е по-важно от ексклузивността, одобрението от знаменитости, персонализацията и дори цената. Данните показват, че клиентите в Китай търсят най-много статут чрез притежание на луксозни стоки.

Индексът разкрива противоборство между качеството и цената на луксозните стоки, посочват от компанията, цитирани от БТА. 62 на сто от анкетираните казват, че са обмисляли да си купят луксозен продукт през изминалата година, но са се отказали, тъй като цената е била твърде висока. 46 на сто от клиентите посочват, че биха забавили покупката си, докато не спестят достатъчно или докато марката не предложи отстъпка или разпродажба (29 на сто от анкетираните). Повече от половината клиенти в Япония (60 на сто) и Обединеното кралство (53 на сто) предпочитат да забавят покупката си и да купят по-късно с намаление. А в Китай, вместо да чакат, търсят гъвкави опции за плащане (50 на сто) и висококачествени алтернативи, като например дубликати - продукти, които копират дизайна на луксозни продукти на модни къщи без логото на модната къща (25 на сто).

За клиенти на луксозни стоки пазаруването в магазините остава предпочитано - 75 на сто от тях са купили последния си луксозен артикул от физически магазин на марката, въпреки нарастващата популярност на онлайн пазаруването. Все пак 33 на сто комбинират посещенията в магазините с уебсайтовете на марките. На пазари като ОАЕ онлайн пазаруването е първият канал за покупки за 55 на сто от клиентите, но удовлетворението е значително по-ниско в сравнение с физическото пазаруване, което подсилва преживяването и включва ексклузивността на обслужването.

Клиентите на луксозни стоки казват, че харесват преживяванията, които марките често правят за промотиране на продуктите си - ВИП партита, грандиозни представяния на нови продукти, откриване на нови магазини и т.н. Отбелязва се, че 70 на сто от клиентите са готови да платят за тези преживявания, ако марката не им ги предложи безплатно.

