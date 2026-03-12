Какви са щетите в Израел от иранските атаки?

Някои ракети са успели да разрушат жилищни сгради и част от инфраструктурата

Пълномащабният конфликт между Иран и Израел, започнал на 28 февруари 2026 г., доведе до най-голямата директна военна конфронтация между двете държави досега. След първоначалните удари на САЩ и Израел по ирански военни и ядрени обекти, Техеран отговори с масирани атаки с балистични ракети и дронове срещу Израел.

Въпреки високия процент на прихващане от израелската противоракетна система, част от ракетите достигат до градове и инфраструктура. Така войната вече причинява човешки жертви, разрушения на жилища и сериозни икономически разходи за Израел.

По последни оценки от първите седмици на войната най-малко 13 души са загинали в Израел, десетки други са ранени при ракетни удари и паднали отломки.

Един от най-тежките инциденти е удар по жилищен квартал в Бейт Шемеш, при който 9 цивилни загиват след директно попадение на иранска ракета.

Повечето жертви са цивилни, тъй като атаките са насочени към градски райони с цел да окажат психологически и икономически натиск върху Израел.

Според военни доклади са регистрирани 89 отделни вълни на атаки само през първите дни на конфликта и са използвани балистични ракети и безпилотни летателни апарати.

Целта на тези атаки е да се претоварят израелските системи за противоракетна отбрана, включително Iron Dome и Arrow.

Щети по жилищни райони

Някои ракети успяват да преминат през отбраната и да нанесат щети на цивилна инфраструктура. Сред регистрираните поражения са разрушени жилищни сгради, повредени апартаменти и автомобили и разрушена инфраструктура в жилищни квартали.

Най-големите разрушения са в райони на централен Израел и около Тел Авив, където падат части от ракети или директни попадения.

През март 2026 г. се появяват съобщения, че Иран започва да използва касетъчни боеприпаси при атаки срещу израелски градове. Тези оръжия разпръскват множество малки взривни устройства върху голяма площ. Това създава два проблема- по-трудно е да бъдат прихванати от противоракетната отбрана, а и неизбухналите боеприпаси могат да останат опасни дълго време.

Финансовата цена за израелската икономика

Реалната цена на атаките не се измерва само в разрушения.

Израел вече увеличава значително военните си разходи заради войната. През март 2026 г. правителството приема нов бюджет, който увеличава отбранителните разходи с 32 млрд. шекела (около 10.3 млрд. долара).

Тези средства са предназначени за противоракетна отбрана, военни операции срещу Иран и защита на инфраструктура, както и за възстановяване на щети от ракетни атаки.

Според икономисти конфликтът може да доведе до значително увеличение на бюджетния дефицит и натиск върху икономическия растеж.

Военни анализатори смятат, че иранската стратегия не е непременно да причини огромни разрушения, а да създаде икономически и психологически натиск върху Израел.

Така дори ограничени щети могат да принудят Израел да изразходва милиарди долари за защита и военни операции.

Дори при ефективна противоракетна защита конфликтът показва, че икономическата цена на ракетната война може да бъде огромна, особено когато атаките продължават седмици или месеци.

