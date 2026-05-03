Саке, произведено в космоса, бе продадено за близо 700 000 долара

Свят

bTV Бизнес екип

Приходите от продажбата ще бъдат дарени за подкрепа на космическите разработки на Япония

Малка бутилка японско саке, произведено от ферментирала в космоса смес, беше продадена за почти 700 000 долара, съобщи производителят, който проучва възможности за създаване на напитката и на Луната.

Производителят „Дасай“ си партнира с корпорацията „Мицубиши Хеви Индъстрис“, за да разработи специализирано оборудване за варене и да го изпрати до Международната космическа станция (МКС) заедно със съставките за саке.

Алкохолната ферментация е извършена през ноември в съоръжения на борда на МКС, които симулират лунната гравитация, посочват двете компании в съвместно изявление.

Ферментиралата смес е върната на Земята през февруари, а през март в Япония е преработена в 116 милилитра саке, предаде БГНЕС.

Напитката е бутилирана в съд от 100 милилитра и е продадена на анонимен купувач за 110 милиона йени (около 686 000 долара).

Останалите 16 милилитра са използвани за дегустация.

„Има ясно изразена киселинност. Вкусът е добре балансиран и наситен“, заяви говорител на „Дасай“ пред АФП.

Приходите от продажбата ще бъдат дарени за подкрепа на космическите разработки на Япония, уточняват компаниите.

„Този резултат експериментално доказва, че производството на саке е възможно дори при условия на лунна гравитация, използвайки процес, сходен с този на Земята“, се посочва в изявлението.

„Дасай“ планира да изгради пивоварна за саке на Луната до 2050 г. с цел „подобряване качеството на живот при бъдещи лунни колонии“. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

