На 6 часа път от София: „Двойник“ на езерото Комо е най-красивото място в Европа

bTV Бизнес екип

Кои са 10-те най-красиви места в Европа?

Над един милион туристи  посещават италианския регион Ломбардия всяка година, за да посетят езерото Комо и неговите ослепителни вили, и макар че никога не сме от хората, които спорят за бягство в Италия, все пак си струва да се отбележи, че има десетки други зашеметяващи крайбрежни пейзажи по целия континент, които чакат да бъдат изследвани (и много от тях с много по-малко тълпи).

Вземете например Охридското езеро, изключително подценяван воден басейн, простиращ се между две еднакво подценявани дестинации, Албания и Северна Македония, който току-що беше обявен за най-красивото място в Европа  от пътеписите на Time Out.

Ето 10-те най-красиви места в Европа, според пътеписите на Time Out:

1. Охридско езеро, Северна Македония

2. Горещи извори Сатурния, Тоскана, Италия

3. Пътят на гигантите, Северна Ирландия

4. Алберобело, Апулия, Италия

5. Почител, Босна и Херцеговина

6. Норвежки фиорди, Норвегия

7. Кю Гардънс, Лондон, Великобритания

8. Канал Принсенграхт, Амстердам, Нидерландия

9. Долината Мозел, Германия

10. Каса Бальо, Барселона, Испания

