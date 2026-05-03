На 6 часа път от София: „Двойник“ на езерото Комо е най-красивото място в Европа

Кои са 10-те най-красиви места в Европа?
Над един милион туристи посещават италианския регион Ломбардия всяка година, за да посетят езерото Комо и неговите ослепителни вили, и макар че никога не сме от хората, които спорят за бягство в Италия, все пак си струва да се отбележи, че има десетки други зашеметяващи крайбрежни пейзажи по целия континент, които чакат да бъдат изследвани (и много от тях с много по-малко тълпи).
Вземете например Охридското езеро, изключително подценяван воден басейн, простиращ се между две еднакво подценявани дестинации, Албания и Северна Македония, който току-що беше обявен за най-красивото място в Европа от пътеписите на Time Out.
1. Охридско езеро, Северна Македония
2. Горещи извори Сатурния, Тоскана, Италия
3. Пътят на гигантите, Северна Ирландия
4. Алберобело, Апулия, Италия
5. Почител, Босна и Херцеговина
6. Норвежки фиорди, Норвегия
7. Кю Гардънс, Лондон, Великобритания
8. Канал Принсенграхт, Амстердам, Нидерландия
9. Долината Мозел, Германия
10. Каса Бальо, Барселона, Испания
