Как Тим Кук превърна Apple от наследство в империя за 15 години

Тим Кук напуска Apple, но оставя след себе си технологична империя

Когато Тим Кук поема поста от Стив Джобс, от него не се очакваше да преоткрие Apple, а само да я поддържа работеща. 15 години по-късно той предава една от най-ценните компании в света. Ето как го направи.

След 15 години работа в една от най-големите компании в света, главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук се оттегля от поста си, оставяйки я на съвсем различно място от това, в което я е намерил, пише Euronews.

Преедаването на щафетата

Кук предава поста на главен изпълнителен директор на Джон Тернус, старши вицепрезидент на компанията по хардуерно инженерство, на 1 септември, но ще остане изпълнителен председател.

„Обичам Apple с цялото си същество и съм толкова благодарен, че имах възможността да работя с екип от толкова изобретателни, иновативни, креативни и дълбоко грижовни хора“, каза Кук в изявление.

Кога Кук наследява поста?

Кук наследи поста главен изпълнителен директор от основателя на Apple Стив Джобс през 2011 г. и ръководеше растежа на Apple от изключително успешна компания до една от определящите технологични империи на 21-ви век, чиято стойност се увеличи с приблизително 3,3 трилиона евро.

Разглеждаме по-отблизо ключовите моменти, които оформиха престоя на Кук в централния офис на Apple.

Поемайки от Стив Джобс: Да държим Apple на правилния път

Когато през 2009 г. Стив Джобс излиза в шестмесечен медицински отпуск за трансплантация на черен дроб, Тим Кук поема оперативното ръководство на компанията. Тогава, пред инвеститорите, той произнася реч, която по-късно е наречена „Доктрината на Кук“:

„Ние сме тук, за да правим страхотни продукти. Това няма да се промени. Ценностите на Apple са толкова дълбоко вкоренени, че компанията ще се справя отлично, независимо кой я ръководи.“

По това време Кук е главен оперативен директор и контролира световните продажби, веригата за доставки и операциите на компанията.

Според биографията на Джобс от 2015 г., Кук дори е предложил част от черния си дроб за трансплантация, тъй като имат рядка еднаква кръвна група, но Джобс отказва. Когато Джобс подава оставка през 2011 г., той лично препоръчва Кук за свой наследник, заявявайки, че „най-ярките и иновативни дни на Apple са пред тях“. Шест седмици по-късно Джобс умира.

В първия си ден като изпълнителен директор Кук пише на служителите:

„Apple няма да се промени. Ще останем верни на принципите и културата, които Стив изгради – те са в нашето ДНК.“

Въпреки това мнозина в индустрията се съмняват дали Кук ще успее да поддържа иновационния двигател на компанията.

Първите изпитания под напрежение

Първият iPhone, пуснат под ръководството на Кук, е iPhone 4s. Въпреки по-добрата камера, по-бързия процесор и дебюта на Siri, моделът е приет хладно от медиите и инвеститорите. С него обаче дебютира и iCloud, основа за бъдещата свързаност между устройствата на Apple.

Още в първата си година Кук се сблъсква с критики за условията на труд във фабрики в Китай. В отговор той допуска независима проверка от Асоциацията за справедлив труд и публично заявява, че носи отговорност за всеки работник във веригата за доставки. Паралелно с това Apple влиза в шумни патентни битки със Samsung и Google. Въпреки сътресенията, през април 2012 г. Apple преминава границата от 600 милиарда долара пазарна оценка и става най-ценната компания в света.

Началото на екосистемата на Apple

Следващата голяма цел на Кук е ясна: Apple да се превърне в екосистема, в която устройствата и услугите работят като едно цяло.

На WWDC през 2014 г. той заявява:

„Разработваме устройствата, софтуера и услугите заедно, за да създадем безпроблемно изживяване. Това е нещо, което само Apple може да направи.“

Тогава са представени функции като Handoff и AirDrop, които позволяват плавен преход на работа между Mac, iPhone и iPad.

Следват Apple Pay, Apple Watch, Apple Music и AirPods — продукти и услуги, които затвърждават идеята за „амбиентна“ екосистема, в която устройствата са продължение едно на друго.

От трилион до ерата на изкуствения интелект

През август 2018 г. Apple става първата компания в света с пазарна оценка от 1 трилион долара. Кук нарича това „важен етап“, но напомня на служителите, че финансовите резултати са следствие от фокуса върху продуктите и клиентите.

В следващите години компанията продължава да чупи рекорди и достига оценка от над 4 трилиона долара. През 2024 г. Apple навлиза сериозно в изкуствения интелект с Apple Intelligence, която интегрира ChatGPT директно в операционните системи на устройствата. Макар и критикувана, че изостава от конкуренти като Samsung и Google, стратегията на Apple е да изчака и да предложи по-зряло и добре интегрирано решение.

Политика, търговски войни и дипломация

В последните години от мандата си Кук трябва да се справя и с търговските войни между САЩ и Китай по време на президентството на Доналд Тръмп.

За да намали удара от митата, Apple премества част от производството си в Индия. Успоредно с това Кук обещава инвестиции за 600 милиарда долара в САЩ.

Така, освен технологичен лидер, той се превръща и в ключов дипломат за компанията