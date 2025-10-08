Ключови промени в Apple: Кой ще наследи Тим Кук в бъдеще?

Технологичният гигант навлиза в нова ера

Apple се готви за най-голямата трансформация в управлението си от над десет години насам. Няколко висши мениджъри планират да напуснат компанията, докато изпълнителният директор Тим Кук работи върху формирането на следващото поколение лидери.

Според последния бюлетин „Power On“ на Bloomberg, това отбелязва нова ера за технологичния гигант, който дълго време се радва на стабилност в ръководните си позиции. Напускането на ключови фигури и появата на нови таланти, особено в сферата на AI и хардуера, показва стремежа на Apple да остане конкурентна в бързо развиваща се индустрия.

Джеф Уилямс, дълго смятан за потенциален наследник на Кук, вече се оттегли от поста главен оперативен директор и се очаква да напусне компанията по-късно тази година. Това е първата голяма промяна в ръководството от 2019 г., когато дизайнерът Джони Айв и ръководителят на търговските операции Анджела Ахрендс напуснаха Apple.

Оттеглянето на Уилямс отваря възможност за по-широко преструктуриране на изпълнителния екип, много от членовете на който заемат позициите си повече от десетилетие и сега обмислят пенсиониране или намаляване на ролите си.

Сред най-обсъжданите фигури е Джон Джанандреа, старши вицепрезидент за стратегията по машинно обучение и AI. Привлечен от Google през 2018 г., той ръководи инициативите на Apple в сферата на AI, включително стартирането на Apple Intelligence. Ролята му обаче остава несигурна заради трудности с преработката на Siri и вътрешни дебати относно стратегията на компанията за AI.

Част от отговорностите му вече се поемат от Майк Рокуел, бивш лидер на проекта Vision Pro, който сега отговаря за усъвършенстването на Siri. Apple също така разглежда външни таланти за ключови позиции в AI, включително старши специалист от Meta Platforms и Александър Уанг, основател на Scale AI. Създаването на новото подразделение Superintelligence Labs подчертава амбицията на компанията да развива технологиите си в тази сфера.

Хардуерният отдел, ключов за успеха на Apple, също може да претърпи промени. Джони Сруджи, старши вицепрезидент по хардуерните технологии, наблюдава разработката на чиповете от серията A и M, както и първия вътрешен клетъчен модем на компанията. Сруджи обмисля бъдещето си, а потенциални наследници са Зонгджиан Чен, който ръководи екипите за модеми и безжични технологии, и Шри Сантанам, отговарящ за дизайна на процесорите.

Лиза Джаксън, вицепрезидент по въпросите на околната среда, политиката и социалните инициативи, също обмисля пенсиониране. Тя се присъединява към Apple през 2013 г., след мандат като администратор на EPA при президента Барак Обама, и разширява портфолиото си, включвайки правителствени въпроси. Нейните заместници вече поемат по-голямата част от взаимодействията с федералното правителство, докато Джаксън поддържа по-нисък публичен профил.

В центъра на тази трансформация остава Тим Кук, който ще навърши 65 години следващия месец. Без ясен заместник след напускането на Уилямс, спекулациите за наследника му се засилват. Възможно е Кук да премине в ролята на председател на борда, подобно на Джеф Безос и Бил Гейтс. Основният кандидат за наследник е Джон Тернус, старши вицепрезидент по хардуерното инженерство, на 50 години. Той се присъединява към Apple през 2001 г. и отговаря за дизайна и инженерството на iPhone, iPad и Mac. Растящата му популярност, включително при лансирането на iPhone Air миналия месец, подсказва, че компанията го подготвя за върховната позиция.

Публичният образ на Тернус се налага все повече, което подсказва за стратегия за плавен преход в ръководството. Възрастта му съответства на тази на Кук, когато става CEO, а техническите му знания отговарят на стремежа на Apple за лидер, фокусиран върху иновации в AI.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN