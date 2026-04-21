Apple е с нов изпълнителен директор, Тим Кук напусна поста

Ето кой ще го замести

Америкаснкият технологичен гигант Apple обяви, че Джон Търнъс ще наследи Тим Кук на поста главен изпълнителен директор, като Кук ще поеме ролята на изпълнителен председател от 1 септември, съобщиха от компанията.

Търнъс, който досега заемаше поста старши вицепрезидент по хардуерно инженерство, ще стане и член на борда на директорите. Настоящият председател без изпълнителни функции Артър Левинсън ще поеме ролята на водещ независим директор. От компанията уточняват, че Кук ще остане главен изпълнителен директор през лятото, за да осигури плавен преход. Назначението е взето от борда в края на миналата седмица.

Това е първата смяна на главния изпълнителен директор на Apple, откакто Кук наследи съоснователя Стив Джобс през 2011 г., малко преди смъртта му. Търнъс ще стане осмият главен изпълнителен директор в историята на компанията.

„Да бъда главен изпълнителен директор на Apple беше най-голямата привилегия в живота ми“, заяви Кук, като подчерта, че остава дълбоко свързан с компанията и е благодарен за възможността да работи с екип, посветен на създаването на иновативни продукти и услуги, пише БТА.

Компанията съобщи още, че Джони Сруджи ще заеме новосъздадената позиция главен директор по хардуера, като ще поеме разширени отговорности, включително ръководството на хардуерното инженерство.

По време на управлението на Кук пазарната капитализация на Apple се е увеличила над 20 пъти, достигайки около 4 трилиона долара към края на търговията вчера. Според последни регулаторни данни възнаграждението му за миналата година възлиза на 74,6 милиона долара, включително основна заплата от 3 милиона долара и значителни бонуси в акции. По оценки на Forbes нетното му състояние е близо 3 милиарда долара.

Въпреки успехите, компанията е изправена пред редица предизвикателства, сред които усложнени вериги на доставки, геополитическо напрежение и търговски тарифи, както и недостиг на памет, свързан с нарастващото търсене на чипове за изкуствен интелект.

Търнъс, на 50 години, работи в Apple от 2001 г., след като преди това е бил инженер в компанията Virtual Research Systems. През годините той ръководи екипите, разработващи ключови продукти като iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods и Vision Pro, и отдавна е разглеждан като естествен наследник на поста главен изпълнителен директор.

Акциите на компанията са надолу с около 0,55 на сто в търговията извън официалното работно време на капиталовите пазари.