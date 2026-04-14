Как семейство Тръмп загубиха милиард долара от биткойн за една година

На какво се дължи неочаквания спад?

След преизбирането на Доналд Тръмп за президент биткойнът избухна. Много стартиращи компании за криптовалути загубиха пари, преследвайки точно този бум, но никой не загуби толкова много, колкото президентът на САЩ.

Инвестирането с дълг в пика на цикъла обикновено има един и същ резултат – задълбочава загубите. Точно това направи семейството на Доналд Тръмп през 2025 г., инвестирайки милиарди долари в биткойн.

През май 2025 г., точно след завръщането на Тръмп в Белия дом. Крипто пазарите бяха в еуфория. Синовете на президента, които вече увеличиха богатството на баща си със стотици милиони долари чрез различни дигитални проекти, свързани с Тръмп, решиха да направят следващата стъпка – голяма институционална инвестиция във водещата криптовалута, биткойн.

По това време един биткойн струваше 108 000 долара. Но със завръщането на баща им на власт, синовете на Тръмп очакваха ръст от над 50% през следващата година. Ерик Тръмп заяви на конференция, че цената може да достигне 170 000 долара, докато Доналд Тръмп-младши оцени диапазона между 150 000 и 175 000 долара.

Синовете поеха контрола

Братята, които поеха семейния бизнес по време на президентството на Тръмп, бяха готови да инвестират сериозен капитал. Най-ценният актив на Доналд Тръмп, 52-процентен дял в Trump Media and Technology Group на стойност 2,6 милиарда долара, беше прехвърлен в тръст, като Тръмп остана единствен бенефициент, но синът му формално пое контрола.

Под ръководството на по-младото поколение, компанията изостави фокуса си върху социалните мрежи и започна агресивно да инвестира в криптоактиви. Продадени бяха акции на стойност 1,4 милиарда долара и конвертируеми облигации на стойност 1 милиард долара, а набраният капитал беше инвестиран в биткойн. В периода между обявяването и реализирането на сделката цената на биткойн продължи да се покачва, достигайки 119 000 долара през юли, когато бяха реализирани покупките.

Тази транзакция значително промени структурата на портфолиото на Тръмп: делът му в компанията спадна до 41%, като едновременно с това увеличи дълга си и го превърна в един от най-големите инвеститори в биткойн.

Ако прогнозите се бяха сбъднали, печалбата щеше да е ясна – около милиард долара в рамките на една година.

Неочакван спад и стагнация

Но това не се случи. След покупката, биткойнът стагнира. В продължение на няколко месеца той се движеше сравнително стабилно, без особени поводи за празнуване или безпокойство. През август Trump Media инвестира допълнителни 114 милиона долара в по-малко известната криптовалута Cronos.

След това дойде есента. В края на ноември, по-широк спад на пазара повлече надолу по-рискови активи, включително биткойн и Cronos. До края на месеца крипто активите на Trump Media, за които бяха платени 2,4 милиарда долара, струваха около 1,8 милиарда долара.

В компанията бяха положени усилия за ограничаване на загубите. Част от биткойна, около една трета от портфолиото, беше хеджирана в края на годината, за да се намали потенциалният спад, но и да се ограничи потенциалният ръст. Нов удар дойде през януари. Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл сигнализира, че лихвените проценти ще останат високи, което допълнително натежа на пазарите. Биткойнът падна с пет процента за един ден, намалявайки стойността на портфолиото до около 1,7 милиарда долара.

Биткойнът също понижи стойността на компанията

След това компанията удължи защитните си позиции до юни, но не е ясно доколко са смекчили загубите. Trump Media казва, че това е дългосрочна инвестиция в „революционен дигитален актив“, който не трябва да се оценява чрез краткосрочни цикли.

Инвеститорите обаче вече си правят свои собствени заключения – и те са негативни. Акциите на Trump Media паднаха дори по-рязко от биткойн, което отразява спад в доверието не само в криптовалутите, но и в самата компания.

При днешна цена на биткойн от около 72 000 долара, стойността на крипто портфолиото се оценява на около 1,4 милиарда долара, което е спад от 1 милиард долара. В същото време личният дял на Доналд Тръмп в компанията е намалял с 1,6 милиарда долара, откакто синовете му публично обявиха оптимистични прогнози.