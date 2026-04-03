Тръмп обявява 100% мита върху патентовани лекарства

Администрацията дава срок за преговори – 120 дни за големите компании и 180 дни за останалите

Компаниите от ЕС, Япония, Корея и Швейцария ще бъдат подложени на по-ниски тарифни ставки съгласно съществуващите им търговски споразумения със САЩ. В четвъртък президентът Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, която може да въведе отдавна обсъждани мита до 100% върху определени патентовани лекарства, ако засегнатите компании не постигнат договорености с администрацията му в следващите месеци, предава Еuronews.

Фирмите, които са сключили споразумения за ценообразуване по принципа на „най-облагодетелствана нация“ и инвестират в производствени мощности в САЩ, ще бъдат освободени от мита. За тези, които изграждат такива съоръжения, но нямат ценови договор, ще важи 20% тарифа, която може да нарасне до 100% в рамките на четири години. Администрацията дава срок за преговори – 120 дни за големите компании и 180 дни за останалите, като вече са постигнати 17 споразумения, 13 от които са подписани.

В заповедта Тръмп обосновава мерките с необходимостта да се защити националната сигурност от рискове, свързани с вноса на фармацевтични продукти и съставки. Това съвпада с годишнината от т.нар. „Ден на освобождението“, когато бяха обявени мащабни мита върху почти всички търговски партньори на САЩ, част от които по-късно бяха отменени от Върховния съд.

Критики към новите политики не закъсняха. От фармацевтичната индустрия предупреждават, че подобни тарифи могат да повишат разходите и да застрашат значителни инвестиции в страната, като същевременно подчертават, че голяма част от вноса идва от съюзнически държави. Въпреки това администрацията използва митата и като инструмент за натиск, за да договори по-ниски цени на лекарства с големи компании.

Паралелно с това САЩ актуализират и митата върху металите, като въвеждат нов начин за изчисляване на 50% тарифи върху стомана, алуминий и мед. Очаква се подобни секторни мерки да се разширяват, въпреки съдебните ограничения, като целта остава намаляване на търговския дефицит и връщане на производството в страната, макар че това създава допълнителен натиск върху бизнеса и потребителите.