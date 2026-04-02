Година от "Деня на освобождението": Как се промени световната търговия след митата на Тръмп?

Според анализи ефектите върху американската икономика са смесени

Световната търговия се адаптира към мащабните мита, въведени от президента на САЩ Доналд Тръмп преди точно една година, без да изпадне в очакваната ескалация на глобална търговска война, сочат анализи на списание "Икономист" и германската медия Ен-Те Фау. Данните обаче показват, че ефектите за американската икономика са смесени, а част от основните цели на политиката остават неизпълнени.

Според "Икономист" глобалната търговия е нараснала с близо 5 на сто през 2025 г., изпреварвайки ръста на световната икономика, въпреки рязкото увеличение на американските мита. Делът на търговията при недискриминационни условия е спаднал от 80 на 72 на сто, но засегнатият обем остава ограничен – около 11 на сто от световната търговия.

Анализът посочва, че митата са променили основно географията на търговските потоци, а не техния обем, предаде БТА. Вносът на САЩ от Китай е намалял с над 40 на сто в периода май–декември 2025 г., докато този от страни като Виетнам и Тайланд се е увеличил със сходни темпове. Тайван е отчел ръст на износа към САЩ с над 80 на сто, подкрепен от търсенето на полупроводници и технологии, свързани с изкуствения интелект.

В същото време редица икономики са задълбочили търговските си връзки помежду си. Търговията между Великобритания, Канада, ЕС, Япония, Южна Корея и Швейцария е нараснала с 12 на сто в разглеждания период, въпреки спад от 6 на сто в износа им към САЩ. През 2025 г. са сключени над 15 нови търговски споразумения, обхващащи обмен за над 400 млрд. долара.

Паралелно с това се развиват и нови правила за дигиталната търговия. Споразумение между 66 държави въвежда общи стандарти за трансграничните потоци от данни, като част от по-широк процес на реорганизация на глобалната търговска система извън рамките на Световната търговска организация.

Според Ен-Те Фау обаче ефектите от митническата политика върху американската икономика са ограничени или отрицателни. Търговският дефицит на САЩ остава практически непроменен – около 900 млрд. долара през 2025 г., въпреки въведените ограничения. Вносът и износът продължават да растат, което показва, че веригите на доставки са се пренасочили, а не свили.

Анализът отчита и негативен ефект върху индустриалната заетост, като от въвеждането на митата са загубени около 90 000 работни места в сектора. В същото време приходите от мита са надхвърлили 100 млрд. долара годишно, но част от тях са компенсирани чрез субсидии и икономически разходи.

Данни, цитирани от медията, показват, че ефективната митническа ставка в САЩ е достигнала около 7,7 на сто през 2025 г. спрямо 2,4 на сто година по-рано, което е най-високото равнище от десетилетия. По-голямата част от разходите обаче се поемат от американските компании и потребители чрез по-високи цени.

И двата анализа са единни в заключението си, че глобалната търговска система се променя, но не се разпада. Вместо ескалация на протекционизма се наблюдава преструктуриране на търговските потоци и засилване на регионалните и двустранните споразумения. В същото време остава рискът от нови търговски ограничения, тъй като администрацията на САЩ продължава да разглежда допълнителни мерки срещу редица свои партньори.