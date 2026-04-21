Износът на Турция се сви с 3,1% през първото тримесечие на фона на войната с Иран

Износът на Турция е намалял с 3,1% на годишна база до 63,28 млрд. долара през първото тримесечие на 2026 г., съобщи Министерството на търговията, като отдаде спада на войната с Иран и на календарен ефект.

Министерството посочи, че войната е оказала негативно влияние върху износа през периода януари-март.

Въпреки това 40 турски провинции са отчели по-висок износ спрямо година по-рано, а 14 са преминали прага от 1 млрд. долара доставки през първото тримесечие, се казва още в съобщението, цитирано от БГНЕС.

През март износът е възлязъл на 21,92 млрд. долара, което е спад от 6,4% спрямо 23,40 млрд. долара през март 2025 г., показват данните на министерството. Истанбул е останал водещият износител в страната през март с 3,81 млрд. долара, макар че износът му е намалял с 21,7% на годишна база. След него се нарежда Коджаели с 3,16 млрд. долара, спад от 1,6%, Измир с 2 млрд. долара, спад от 4,5%, Бурса с 1,74 млрд. долара, спад от 0,1%, и Анкара с 1,2 млрд. долара, ръст от 2,1%.

Текирдаг, Мерсин, Газиантеп, Сакария и Маниса заемат местата от шесто до десето.

Скъпоценните камъни са били начело в износа на Истанбул през март с 488 млн. долара, следвани от котли и машини с 432 млн. долара и плетени облекла и аксесоари с 377 млн. долара, според сайта „Економим“. Автомобилите са водещи в износа на Коджаели през март с 1,04 млрд. долара, следвани от петролните продукти и други горива на минерална основа с 536 млн. долара и електрическите машини и устройства с 230 млн. долара. Автомобилите са начело и в износа на Измир през март с 519 млн. долара, следвани от желязо и стомана с 226 млн. долара и котли и машини със 170 млн. долара.

Германия е била водещата дестинация за износа на Истанбул през март с 325 млн. долара, следвана от Съединените щати с 251 млн. долара и Великобритания със 151 млн. долара. Коджаели е насочил най-голямата част от мартенския си износ към Великобритания - 268 млн. долара, пред Германия с 260 млн. долара и Италия с 240 млн. долара. Най-големият пазар за износа на Измир през март е била Германия със 183 млн. долара, следвана от Италия със 150 млн. долара и Малта със 149 млн. долара.

Войната започна на 28 февруари с удари на САЩ и Израел срещу Иран. Конфликтът наруши енергийните доставки през Ормузкия проток и доведе до поскъпване на петрола, газа и торовете. Според по-ранни оценки на Европейската банка за възстановяване и развитие Турция е сред икономиките, най-силно изложени на последиците, заради голямата си зависимост от енергийния внос и тесните търговски връзки с държавите от Персийския залив.

Износът на Турция към страните от Залива е намалял с около 39% през първите 12 дни след ударите, според изявления на председателя на Съюза на турските износители Мустафа Гюлтепе от миналия месец. По думите му причина за това са логистичните затруднения и рязкото увеличение на транспортните и енергийните разходи, като особено засегнати са сектори като химическата промишленост, храните, отбраната и облеклото.

