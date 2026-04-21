×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.176 BGN
Петрол
94.86 $/барел
Bitcoin
$75,905.2
Последвайте ни
1 USD
1.176 BGN
Петрол
94.86 $/барел
Bitcoin
$75,905.2
Свят Износът на Турция се сви с 3,1% през първото тримесечие на фона на войната с Иран

Износът на Турция се сви с 3,1% през първото тримесечие на фона на войната с Иран

Свят

bTV Бизнес екип

Въпреки това 40 турски провинции са отчели по-висок износ спрямо година по-рано

Износът на Турция е намалял с 3,1% на годишна база до 63,28 млрд. долара през първото тримесечие на 2026 г., съобщи Министерството на търговията, като отдаде спада на войната с Иран и на календарен ефект.

Министерството посочи, че войната е оказала негативно влияние върху износа през периода януари-март.

Въпреки това 40 турски провинции са отчели по-висок износ спрямо година по-рано, а 14 са преминали прага от 1 млрд. долара доставки през първото тримесечие, се казва още в съобщението, цитирано от БГНЕС.

През март износът е възлязъл на 21,92 млрд. долара, което е спад от 6,4% спрямо 23,40 млрд. долара през март 2025 г., показват данните на министерството. Истанбул е останал водещият износител в страната през март с 3,81 млрд. долара, макар че износът му е намалял с 21,7% на годишна база. След него се нарежда Коджаели с 3,16 млрд. долара, спад от 1,6%, Измир с 2 млрд. долара, спад от 4,5%, Бурса с 1,74 млрд. долара, спад от 0,1%, и Анкара с 1,2 млрд. долара, ръст от 2,1%.

Текирдаг, Мерсин, Газиантеп, Сакария и Маниса заемат местата от шесто до десето.

Скъпоценните камъни са били начело в износа на Истанбул през март с 488 млн. долара, следвани от котли и машини с 432 млн. долара и плетени облекла и аксесоари с 377 млн. долара, според сайта „Економим“. Автомобилите са водещи в износа на Коджаели през март с 1,04 млрд. долара, следвани от петролните продукти и други горива на минерална основа с 536 млн. долара и електрическите машини и устройства с 230 млн. долара. Автомобилите са начело и в износа на Измир през март с 519 млн. долара, следвани от желязо и стомана с 226 млн. долара и котли и машини със 170 млн. долара.

Германия е била водещата дестинация за износа на Истанбул през март с 325 млн. долара, следвана от Съединените щати с 251 млн. долара и Великобритания със 151 млн. долара. Коджаели е насочил най-голямата част от мартенския си износ към Великобритания - 268 млн. долара, пред Германия с 260 млн. долара и Италия с 240 млн. долара. Най-големият пазар за износа на Измир през март е била Германия със 183 млн. долара, следвана от Италия със 150 млн. долара и Малта със 149 млн. долара.

Войната започна на 28 февруари с удари на САЩ и Израел срещу Иран. Конфликтът наруши енергийните доставки през Ормузкия проток и доведе до поскъпване на петрола, газа и торовете. Според по-ранни оценки на Европейската банка за възстановяване и развитие Турция е сред икономиките, най-силно изложени на последиците, заради голямата си зависимост от енергийния внос и тесните търговски връзки с държавите от Персийския залив.

Износът на Турция към страните от Залива е намалял с около 39% през първите 12 дни след ударите, според изявления на председателя на Съюза на турските износители Мустафа Гюлтепе от миналия месец. По думите му причина за това са логистичните затруднения и рязкото увеличение на транспортните и енергийните разходи, като особено засегнати са сектори като химическата промишленост, храните, отбраната и облеклото.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

Стефани Боова

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата