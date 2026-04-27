1 USD
1.1712 BGN
Петрол
106.52 $/барел
Bitcoin
$78,868.9
Иран временно спря износа на някои продукти от стомана заради американско-израелските атаки

bTV Бизнес екип

Иранската стоманодобивна индустрия е била цел по време на американско-израелските удари по страната

Иран е забранил износа на стоманени плочи и листове до 30 май, съобщиха днес ирански държавни медии, цитирани от Ройтерс.

Мярката е предприета, тъй като иранската стоманодобивна индустрия е била цел по време на американско-израелските удари по страната.

Секретарят на Асоциацията на иранските производители на стомана по-рано заяви, че се работи по спешен план за внос на стоманени плочи и горещовалцувани листове, допълни „Иран интернешънъл“ - медия на иранската емиграция със седалище в Лондон.

Той също така призова иранските промишлени предприятия да управляват потреблението си на суровини през следващите два месеца.

Иранският ежедневник „Етемад“, цитиран от БТА, съобщи, че по време на атаките срещу Иран стоманодобивната промишленост на страната е загубила годишен производствен капацитет от около 10 милиона тона, което представлява около 25–30 процента от общия производствен капацитет на страната в сектора.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

