×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1712 BGN
Петрол
106.52 $/барел
Bitcoin
$78,868.9
Последвайте ни
1 USD
1.1712 BGN
Петрол
106.52 $/барел
Bitcoin
$78,868.9
Какво се случва с пенсията на починал роднина?

bTV Бизнес екип

Непознаването на правилата може да доведе до пропуснати права

Смъртта на близък човек поставя семейството не само пред емоционално изпитание, но и пред редица административни и финансови въпроси. Когато починалият е бил пенсионер, един от най-често възникващите е какво се случва с неговата пенсия и дали част от нея може да бъде получена от наследниците.

По закон изплащането на пенсията се прекратява от края на месеца, през който е настъпила смъртта. Това означава, че бъдещи плащания не се дължат, но всички начислени до този момент суми остават изискуеми. Ако пенсионерът не е получил последната си пенсия или част от нея, средствата могат да бъдат изплатени на наследниците след подаване на заявление в Национален осигурителен институт (НОИ), заедно с акт за смърт и удостоверение за наследници.

Освен еднократното изплащане на дължимите суми, българската система за обществено осигуряване предвижда и т.нар. наследствена пенсия. Това е месечно плащане, което може да бъде отпуснато на най-близките роднини на починалия при определени условия.

Право на наследствена пенсия имат:

  • деца (включително осиновени) – до 18 години, а ако учат – до 26 години;
  • преживял съпруг/съпруга – при навършена определена възраст или намалена работоспособност;
  • родители – ако са били издържани от починалия.

Размерът й се определя като процент от пенсията на починалия: 50% при един наследник, 75% при двама и до 100% при трима или повече, като сумата се разпределя между всички правоимащи.

Отделно преживелият съпруг може да получава и т.нар. вдовишка добавка – процент от пенсията на починалия, който се добавя към неговата собствена пенсия. Тя възлиза на 30% и се отпуска, когато лицето вече получава собствена пенсия. В случаите, когато съпругът има право и на наследствена пенсия, не може да получава и двете едновременноНационален осигурителен институт избира по-благоприятния вариант.

Експерти напомнят, че ако след смъртта на пенсионера продължат да постъпват средства по неговата сметка, те подлежат на възстановяване. Затова е важно институциите да бъдат уведомени своевременно, дори когато плащанията се извършват по банков път.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Защо българските онлайн търговци губят клиенти в последната секунда?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Ипотека без риск: Колко кредит можем да си позволим наистина?
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата