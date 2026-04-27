Какво се случва с пенсията на починал роднина?

Непознаването на правилата може да доведе до пропуснати права

Смъртта на близък човек поставя семейството не само пред емоционално изпитание, но и пред редица административни и финансови въпроси. Когато починалият е бил пенсионер, един от най-често възникващите е какво се случва с неговата пенсия и дали част от нея може да бъде получена от наследниците.

По закон изплащането на пенсията се прекратява от края на месеца, през който е настъпила смъртта. Това означава, че бъдещи плащания не се дължат, но всички начислени до този момент суми остават изискуеми. Ако пенсионерът не е получил последната си пенсия или част от нея, средствата могат да бъдат изплатени на наследниците след подаване на заявление в Национален осигурителен институт (НОИ), заедно с акт за смърт и удостоверение за наследници.

Освен еднократното изплащане на дължимите суми, българската система за обществено осигуряване предвижда и т.нар. наследствена пенсия. Това е месечно плащане, което може да бъде отпуснато на най-близките роднини на починалия при определени условия.

Право на наследствена пенсия имат:

деца (включително осиновени) – до 18 години , а ако учат – до 26 години ;

, а ако учат – ; преживял съпруг/съпруга – при навършена определена възраст или намалена работоспособност;

родители – ако са били издържани от починалия.

Размерът й се определя като процент от пенсията на починалия: 50% при един наследник, 75% при двама и до 100% при трима или повече, като сумата се разпределя между всички правоимащи.

Отделно преживелият съпруг може да получава и т.нар. вдовишка добавка – процент от пенсията на починалия, който се добавя към неговата собствена пенсия. Тя възлиза на 30% и се отпуска, когато лицето вече получава собствена пенсия. В случаите, когато съпругът има право и на наследствена пенсия, не може да получава и двете едновременно – Национален осигурителен институт избира по-благоприятния вариант.

Експерти напомнят, че ако след смъртта на пенсионера продължат да постъпват средства по неговата сметка, те подлежат на възстановяване. Затова е важно институциите да бъдат уведомени своевременно, дори когато плащанията се извършват по банков път.