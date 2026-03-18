Ирак възобнови ограничен износ на петрол през Турция

Продажбите на суров петрол съставляват 90% от бюджетните приходи на Ирак

Ирак обяви, че е възобновил ограничен износ на петрол в размер на 250 000 барела дневно през турското пристанище Джейхан, след като производството в страната се срина поради прекъсвания в Ормузкия проток.

Като член-учредител на картела ОПЕК, продажбите на суров петрол съставляват 90% от бюджетните приходи на Ирак. Преди избухването на войната на 28 февруари Ирак изнасяше петрола си – около 3,5 милиона барела дневно – главно от южните находища в Басра през Ормузкия проток, предаде АФП.

Държавната компания North Oil Company съобщи, че „е започнала да експлоатира помпената станция „Сарло“, за да възобнови изпомпването и износа на петрол от Киркук към пристанището в Джейхан с начален капацитет от 250 000 барела дневно“.

Ирак възобнови износа на петрол от находищата си в северната провинция Киркук „след период на сътресения, който представляваше значително предизвикателство за петролния сектор“, и в съгласие с автономния регион Кюрдистан, през който минава тръбопроводът към турското пристанище Джейхан.

Ирак се опитва да намери решение за износа на петрола си, като отдавна се водят преговори с иракския регион Кюрдистан за транспортирането му. Кюрдските власти поискаха няколко мерки в замяна, преди да се съгласят петролът да преминава през тръбопровода на региона.

Министерството на природните ресурси на Кюрдистан съобщи, че нефтената станция в Сарло е започнала да работи в 6:30 ч. сутринта (5:30 българско време), за да се позволи износът през тръбопровода на Кюрдистан до пристанището в Джейхан.

Иран затвори протока, през който обикновено се транспортира до една пета от световните доставки на суров нефт и втечнен природен газ, за кораби от повечето държави, припомни БГНЕС.

Министърът на петрола на Ирак Хаян Абдел Гани заяви, че страната му е в контакт с Иран, за да се опита да уреди преминаването на някои от своите петролни танкери през този воден път.

