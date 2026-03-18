Камери за шум ще глобяват автоматично в много европейски градове

bTV Бизнес екип

Ето къде вече има такива

Европа обявява война на шумните автомобили и мотоциклети, като заменя традиционните патрули с високотехнологични "шумови радари". След успешните тестове в редица градове, технологията вече излиза от експерименталната фаза и се превръща в официално средство за санкциониране. Ротердам е поредният град, който инсталира постоянни устройства на 4 ключови локации, действащи като камери за скорост, но настроени да измерват децибели вместо километри в час.

Новите устройства са оборудвани с чувствителни микрофони, които могат да изолират звука на конкретно превозно средство дори в натоварен трафик, пише "24 часа". Когато прагът от около 83-85 децибела бъде превишен - най-често заради модифицирани ауспуси или форсиране на двигателя, системата автоматично заснема регистрационния номер. В Ротердам нарушителите вече са изправени пред солени глоби, започващи от 280 евро, които при повторно нарушение могат да се повишат драстично.

Подобни мерки вече действат или се въвеждат поетапно в Париж, Лондон, Амстердам и Гент. Във Франция глобата е фиксирана на 135 евро, докато в Швейцария и Испания текат финални законови подготовки за масовото им използване. Целта на местните власти е да ограничат "звуковото замърсяване", което се превръща в сериозен здравословен проблем за жителите на големите градове.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

