"Голдман Сакс": Петролният шок ще засегне най-много реактивното гориво и дизела

Глобалните енергийни пазари бяха хвърлени в смут от войната между САЩ и Израел срещу Иран

Най-големият шок на петролните пазари в историята, предизвикан от войната в Близкия изток, ще окаже по-голямо влияние върху продукти като реактивно гориво и дизел, отколкото върху суровия петрол, сочи анализ на "Голдман Сакс" (Goldman Sachs), цитиран от Блумбърг.



"Цените на много рафинирани продукти се покачиха много повече, отколкото на суровия петрол", посочиха анализатори на американската инвастиционна банка. Сериозните прекъсвания, наблюдавани в доставките на така наречения средно тежък суров петрол, представляват риск за по-ниско производство на дизел, реактивно гориво и мазут, казаха те.



Глобалните енергийни пазари бяха хвърлени в смут от войната между САЩ и Израел срещу Иран, която избухна в края на миналия месец. Конфликтът предизвика почти пълното спиране на износа на петрол и продукти през Ормузкия проток и доведе до атаки срещу енергийната инфраструктура в целия регион, пише БНР. Това принуди производителите на суров петрол да намалят производството и да спрат някои рафинерии.

Въпреки че цените на суровия петрол скочиха с над 40% след първите атаки – като петролът Брент се опитва по-трайно да надхвърли 100 щатски долара за барел, някои петролни продукти се покачиха много повече. В части от Азия цените на горивата са се удвоили, като Южна Корея следва Китай и Тайланд в ограничаването на износа, за да защити местните пазари.

"Никой продукт или регион не е напълно имунизиран", казаха анализаторите на Goldman Sachs. Войната навреди на способността на производителите от Персийския залив да изнасят рафинирани продукти, предизвика прекъсвания на работата на рафинериите и намали потоците от видовете суров петрол, които са най-подходящи за производство на горива като дизел, посочиха те.



"Близо 60% от типичния износ на суров петрол от Персийския залив е среден и тежък суров петрол, които обикновено се използват за производство на реактивно гориво, дизел и мазут, с много по-ограничени алтернативни производители извън Близкия изток", се посочва в анализа на американската банка.



Глобалните смущения, произтичащи от конфликта, ще засегнат и нафтата – страничен продукт от рафинирането, използван за производството на нефтохимикали, който е критичен вложен ресурс за някои производители – както и реактивното гориво, според Goldman Sachs.



Азия внася близо 50% от нафтата си от Персийския залив, докато Европа зависи от региона за 40% от реактивното си гориво, съобщи още банката.

