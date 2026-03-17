Роджър Федерер влезе в клуба на милиардерите - откъде идва богатството му

Освен икона в тениса, той се икза и с отличен бизнес нюх

Роджър Федерер официално дебютира в списъка на милиардерите на Forbes през март 2026 г. Бившият номер 1 по тенис в света е една от малкото спортни звезди в списъка, класирана на 3185-то място с нетно състояние от 1,1 милиарда долара. Този важен етап не е просто резултат от това, че е 103-кратен шампион на ниво тур, но и от осъзнатото участие в акции на няколко компании, наред с десетилетия доходоносни рекламни договори.

В рамките на професионална кариера, обхващаща близо 25 години, Федерер изигра зашеметяващите 1526 мача на сингъл, поддържайки процент на победи от 82%. И все пак финансовата му история е всъщност един от двата източника на доходи. Въпреки че е спечелил 130,6 милиона долара от награди на корт, третият най-висок общ резултат в историята, тази цифра представлява само малка част от общото му състояние. Истинският двигател на статута му на милиардер е втората му кариера извън корта, която е генерирала над 1 милиард долара приходи.

Швейцарската звезда се радва на дългосрочни партньорства с марки като Rolex, Lindt & Sprüngli и Mercedes-Benz, съобщава Blick. След това дойдоха многомилионните сделки с Nike и Uniqlo. Всъщност договорът на Федерер с Uniqlo е до 2028 г., въпреки пенсионирането му преди четири години, и се очаква да му донесе общо 300 милиона долара. Според Bloomberg, Федерер държи и близо 3% дял в базираната в Цюрих марка маратонки On, която придоби през 2019 г. До 2026 г. пазарната капитализация на компанията скочи до 15 милиарда долара, което прави инвестицията му един от определящите стълбове на богатството му, пише Luxurylaunches.

Но Федерер не се спря само на реклами и дялово участие. Той също така изгради спортни бизнес активи около себе си чрез TEAM8, управленското и спортно предприятие, което той съоснова, което му даде по-голяма роля в оформянето на търговската страна на тениса. Тази визия доведе и до стартирането на Купата Лейвър през 2017 г., първокласно отборно събитие, което добави нов, търговски изгоден елемент към спорта, като същевременно допълнително разшири влиянието на Федерер извън корта. Заедно тези начинания показват, че статутът му на милиардер е изграден не само върху славата, но и върху внимателно изградена бизнес екосистема.

Роджър Федерер прекара живота си, доказвайки, че е един от най-добрите играчи, които спортът някога е виждал, но през последните години бизнесменът в него се прояви също толкова силно, като постави иконата на тениса в клуба на милиардерите.

