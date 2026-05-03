Китай отменя митата за всички африкански държави с изключение на една

Китай ще премахне митата за всички африкански държави от петък, като единственото изключение е Есватини, която поддържа дипломатически отношения с Тайван. Още през декември 2024 г. Пекин беше въвел политика за безмитен режим за 33 най-слабо развити африкански държави. Сега обхватът се разширява до общо 53 страни, като мярката ще остане в сила до 30 април 2028 г., а след това все още няма яснота какво ще последва, предава ВВС.

Китай се представя като първата голяма икономика, която едностранно въвежда нулеви мита за Африка. Въпреки това анализатори посочват, че макар Пекин да използва тази политика за засилване на своята „мека сила“, митата рядко са основният проблем за африканските износители, които така или иначе имат сериозен търговски дефицит с Китай.

Според Лорън Джонстън от Института AustChina Китай се позиционира като по-благоприятен и либерален търговски партньор за Африка в сравнение със САЩ при Доналд Тръмп, докато Вашингтон вече е наложил мита до 30% на някои африкански държави. Въпреки че нулевите мита могат да увеличат износа на селскостопански продукти и да подпомогнат доходите в селските райони, търговията остава силно небалансирана в полза на Китай, с дефицит от около 102 милиарда долара.

Експерти отбелязват, че африканският износ за Китай е доминиран от суровини като петрол и метални руди, а ефектите от нулевите мита ще бъдат неравномерни – по-развитите икономики като Южна Африка и Мароко ще имат по-голяма полза, докато по-слабо развитите ще продължат да са ограничени от структурни проблеми като слаб индустриален капацитет и недостатъчна инфраструктура. Анализаторите добавят, че реален дългосрочен ефект ще има само при диверсификация и индустриално развитие.

Икономисти като Кен Гичинга смятат, че мярката ще подобри достъпа до китайския пазар и ще даде тласък на сектори като земеделие и добив, но без структурни реформи търговският дисбаланс ще се запази, а нулевите мита дори могат да го задълбочат. По отношение на Есватини изключването ѝ се разглежда като политически ход с ограничен икономически ефект, тъй като страната поддържа отношения с Тайван, а според експерти това показва, че Китай използва търговската си политика и като дипломатически инструмент.