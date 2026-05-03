×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1702 BGN
Петрол
113.94 $/барел
Bitcoin
$78,229.8
Последвайте ни
1 USD
1.1702 BGN
Петрол
113.94 $/барел
Bitcoin
$78,229.8
Свят Китай отменя митата за всички африкански държави с изключение на една

Китай отменя митата за всички африкански държави с изключение на една

bTV Бизнес екип

Сега обхватът се разширява до общо 53 страни

Китай ще премахне митата за всички африкански държави от петък, като единственото изключение е Есватини, която поддържа дипломатически отношения с Тайван. Още през декември 2024 г. Пекин беше въвел политика за безмитен режим за 33 най-слабо развити африкански държави. Сега обхватът се разширява до общо 53 страни, като мярката ще остане в сила до 30 април 2028 г., а след това все още няма яснота какво ще последва, предава ВВС. 

Китай се представя като първата голяма икономика, която едностранно въвежда нулеви мита за Африка. Въпреки това анализатори посочват, че макар Пекин да използва тази политика за засилване на своята „мека сила“, митата рядко са основният проблем за африканските износители, които така или иначе имат сериозен търговски дефицит с Китай.

 

Според Лорън Джонстън от Института AustChina Китай се позиционира като по-благоприятен и либерален търговски партньор за Африка в сравнение със САЩ при Доналд Тръмп, докато Вашингтон вече е наложил мита до 30% на някои африкански държави. Въпреки че нулевите мита могат да увеличат износа на селскостопански продукти и да подпомогнат доходите в селските райони, търговията остава силно небалансирана в полза на Китай, с дефицит от около 102 милиарда долара.

Експерти отбелязват, че африканският износ за Китай е доминиран от суровини като петрол и метални руди, а ефектите от нулевите мита ще бъдат неравномерни – по-развитите икономики като Южна Африка и Мароко ще имат по-голяма полза, докато по-слабо развитите ще продължат да са ограничени от структурни проблеми като слаб индустриален капацитет и недостатъчна инфраструктура. Анализаторите добавят, че реален дългосрочен ефект ще има само при диверсификация и индустриално развитие.

Китай блокира придобиването на AI компанията Manus от Meta

Икономисти като Кен Гичинга смятат, че мярката ще подобри достъпа до китайския пазар и ще даде тласък на сектори като земеделие и добив, но без структурни реформи търговският дисбаланс ще се запази, а нулевите мита дори могат да го задълбочат. По отношение на Есватини изключването ѝ се разглежда като политически ход с ограничен икономически ефект, тъй като страната поддържа отношения с Тайван, а според експерти това показва, че Китай използва търговската си политика и като дипломатически инструмент.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Почивка в Европа само за 40 евро на вечер - ето къде
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

BILLA България отчита ръст през 2025 г. и планира инвестиции от 43 млн. евро у нас
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата