Годишната инфлация в еврозоната достигна 1,9%

bTV Бизнес екип

Годишната инфлация в България през февруари достигна 2,1%

Годишната инфлация в еврозоната през февруари достигна 1,9%, което представлява ръст спрямо 1,7% през януари, сочат данните на Евростат, потвърждаващи предварителните оценки.

Годишната инфлация в България през февруари достигна 2,1%, което е понижение спрямо 2,3% през януари. В ЕС годишната инфлация се е повишила до 2,1%, спрямо 2% през предходния месец.

Услугите отбелязаха най-високата годишна инфлация през февруари – 3,4%, следвани от храните, алкохола и тютюна – 2,5% и неенергийните промишлени стоки – 0,7%. От друга страна, цените на енергията спаднаха с 3,1% през месеца.

Най-високите равнища на инфлация бяха регистрирани в Румъния – 8,3%, Словакия – 4% и Хърватия – 3,9%. Най-ниските годишни темпове се наблюдават в Дания – 0,5%, Кипър – 0,9% и Чехия – 1%.

На месечна база потребителските цени се повишиха с 0,6% в еврозоната, което е под прогнозите от 0,7%.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

