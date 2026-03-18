Европейска страна понижава данъка върху бензина заради растящите цени

Австрия временно ще понижи данъка върху бензина и дизеловото гориво с 5 евроцента на литър и ще ограничи маржовете на търговците на горива, за да се противопостави на ефекта от нарастващите цени на петрола вследствие на войната в Иран, съобщи управляващата трипартийна коалиция, цитирана от Ройтерс.

„Намаляваме данъка върху петрола и въвеждаме мерки за ограничаване на маржовете по цялата верига на стойността. Тези конкретни мерки ще понижат цената на дизела и бензина с около 10 евроцента на литър“, заяви канцлерът Кристиан Щокер.

Снимка: Getty Images/iStock

Междувременно цените на петрола намаляха с повече от 2 долара за барел в днешната азиатска търговия, компенсирайки частично вчерашния скок. Спадът последва информация, че правителството на Ирак и местните кюрдски власти са постигнали споразумение за възобновяване на износа на петрол от находищата в северната иракска провинция Киркук до турското пристанище Джейхан, което донякъде успокои опасенията относно доставките от Близкия изток, предаде Ройтерс.

Признаци за деескалация на американско-израелския конфликт с Иран обаче липсват, а петролните цени се колебаят около границата от 100 долара за барел през последните четири търговски сесии, допълва агенцията.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент, който е референтен за Европа, се понижиха с 2,26 долара или 2,19 на сто до 101,16 долара за барел към 06:29 часа българско време, след като регистрираха ръст от над 3 на сто при закриването на вчерашната сесия.

