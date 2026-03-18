Германия планира да удвои капацитета на центровете за данни до 2030 г.

Липсата на технологични гиганти в Европа кара ЕС да се стреми към „дигитален суверенитет“

Германия обяви амбициозен план да удвои капацитета на своите центрове за данни до 2030 г., на фона на засилените опасения от доминиращото влияние на американските технологични гиганти, предаде БГНЕС.

„До 2030 г. се стремим поне да удвоим капацитета на центровете за данни и да увеличим четирикратно възможностите си в областта на изкуствения интелект и високопроизводителните изчисления“, заяви министърът на дигитализацията Карстен Вилдбергер.

Той подчерта, че без значително разширяване на инфраструктурата страната няма да може да остане конкурентоспособна в глобалната надпревара за изкуствен интелект.

„Всеки нов център за данни в Германия укрепва нашия дигитален суверенитет“, добави министърът, цитиран от АФП.

Липсата на силни европейски технологични компании, които да се конкурират с американските гиганти, подтиква лидерите в ЕС да ускорят развитието на дигиталната инфраструктура и да поставят акцент върху т.нар. „дигитален суверенитет“.

Опасенията се засилиха допълнително заради по-конфронтационния тон на администрацията на президента Доналд Тръмп спрямо Европейския съюз по въпроси като търговията и отбраната.

Професорът по компютърни науки от Университета във Вюрцбург Харалд Венес приветства стратегията, но отбеляза, че увеличаването на капацитета само по себе си не гарантира независимост. "Изчислителната мощ е суровината на дигиталната епоха. Онези, които не разполагат със собствена, неизбежно ще изнесат иновациите и контрола върху данните си в чужбина", каза той.

Той подчерта, че дори центрове на компании като „Гугъл“ или „Амазон Уеб Сървисис“ в Германия остават подчинени на американското законодателство. "Истинският суверенитет идва, когато операторите са изцяло подчинени на европейското право", добави Венес.

Министърът на икономиката и енергетиката Катарина Райхе заяви, че правителството ще ускори процедурите за одобрение и ще се стреми да осигури по-евтина енергия в подкрепа на стратегията.

„Тази стратегия се основава на разбирането, че центровете за данни са нещо повече от дигитална политика. Това е индустриална, енергийна и инфраструктурна политика“, подчерта тя.

