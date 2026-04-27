1 USD
1.1712 BGN
Гърция не е подходяща за туризъм на почивния 1 май заради стачка

bTV Бизнес екип

Синдикатите подготвят тотално блокиране на транспорта

Една от любимите "бързи" дестинации за туризъм на българите - Гърция, няма да е подходяща за посещения през почивния 1 май, петък. Причината е национална стачка. Гръцката полиция отправи строга препоръка гражданите и гостите да избягват централните части на големите градове.

Синдикатите подготвят тотално блокиране на транспорта, уточнява "Сега". Нито един влак няма да се движи, фериботи ще спрат работа. Все още няма информация за авиодиспечерите, но най-вероятно за няколко часа ще се прекратят полетите към страната.

Какво се случва с пенсията на починал роднина?

Собствениците на магазини също съобщават, че в петък няма да работят, за да могат служителите да участват в демонстрациите. Със сигурност и част от заведенията ще бъдат затворени.

Вече ще плащаме за пластмасови бутилки

Стачката започна в полунощ и ще тече до полунощ в събота. Тя е заради безработицата, ниските заплати, високите цени на горивата и хранителните стоки. Иска се подкрепа за здравеопазването и образованието. Планират се и митинги.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Защо българските онлайн търговци губят клиенти в последната секунда?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Ипотека без риск: Колко кредит можем да си позволим наистина?
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата