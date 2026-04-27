1 USD
1.1712 BGN
Петрол
106.52 $/барел
Bitcoin
$78,868.9
БГ Бизнес Вече ще плащаме за пластмасови бутилки

Вече ще плащаме за пластмасови бутилки

bTV Бизнес екип

Кой определя размера на депозита?

За всяка напитка в пластмасова бутилка или метален кен, пусната на пазара, ще се въведе депозит за опаковка. Тази сума ще се определя в евро, ще се начислява отделно от цената на напитката и ще се плаща задължително при покупка.

Потребителят ще получава депозита си обратно, когато върне празната опаковка в пункт от новата национална депозитна система. Това предвиждат промени в Закона за управление на отпадъците, публикувани за обществено обсъждане от Министерство на околната среда и водите, цитирани от „Сега“.

Втори опит за въвеждане на депозитна система

Това е втори опит да се въведе национална депозитна система у нас. Мерките са опит за повишаване на разделното дъбиране на пластмасови бутилки, метални кенове, а следващата стъпка е и стъклени бутилки. Предният законопроект на екипа на Манол Генов от кабинета на Росен Желязков беше отхвърлен от бранша, защото предвиждаше държавата да е единствен оператор на депозитната система. Сега този дефект е поправен - ще има национален депозитен оператор.

Размерът на депозита ще се определи от националния депозитен оператор в размер, който насърчава потребителите да връщат обратно депозитните опаковки, пише в законопроекта. Сумата ще трябва да е достатъчно голяма, за да стимулира висока степен на участие в системата и достатъчно малка, за да не откаже хората да купуват.

Депозит няма да се начислява за напитки, които се консумират на място в заведения (ресторанти, барове и др.), защото бутилките се отварят и остават там.

Законът в ЕС

Според регламента на ЕС, държавите в съюза са задлжени да въведат депозитни системи за плаастмасови бутилки и за метални съдове за напитки за еднократна употреба до 3 литра, освен ако не постигнат ниво на разделно събиране от най-малко 80% до 2026 г. България е далеч от това ниво и дори няма надеждни данни за реалната събираемост.

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Защо българските онлайн търговци губят клиенти в последната секунда?
Борислава Кирилова

Ипотека без риск: Колко кредит можем да си позволим наистина?
Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
