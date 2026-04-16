Европейските правителства спират да използват тези две приложение

Правителствата търсят алтернативи на американските технологии

Правителствата във Франция, Германия, Полша, Нидерландия, Люксембург и Белгия започнаха да въвеждат свои собствени приложения за вътрешни съобщения, така че служителите да могат да обменят чувствителна информация, с цел да спрат да използват популярни криптирани приложения и да преминат към локални решения, които могат да контролират.

НАТО също има собствена комуникационна система, а Европейската комисия планира да премине към такава система до края на годината, съобщава POLITICO.

Алтернативи на американските технологии

Преминаването към контролирани от правителството приложения е част от търсенето на алтернативи на американските технологии в Европа, подхранвано от опасения от стратегическа зависимост от Вашингтон. WhatsApp е собственост на американския технологичен гигант Meta, докато Signal се управлява от американска организация с нестопанска цел и се поддържа от голяма общност от ентусиасти с отворен код.

Стремежът за дистанциране от американските компании отразява и нарастващата осведоменост на правителствата за уязвимостите на масовите приложения за съобщения, когато те се използват за споделяне на чувствителна информация между политиците.

„Нашата комуникация в момента често се осъществява чрез платформи, върху които нямаме контрол“, каза холандският министър на дигитализацията Вилемийн Аердтс . „В свят, където технологиите все по-често се използват като инструмент на властта, това представлява риск.“

Проблемте в двете социални мрежи

WhatsApp и Signal се сблъскаха с киберпредизвикателства през последните седмици. Миналия месец десетки агенции за сигурност предупредиха, че руски хакерски групи атакуват политически и правителствени служители чрез приложенията, използвайки сложни фишинг атаки.

Рисковете станаха очевидни и в Брюксел: Европейската комисия нареди на някои от висшите си служители да закрият група в Signal, а ЕС стана жертва на поредица от киберинциденти, които, наред с други неща, засегнаха системата за управление на мобилни устройства.

„Те просто не са създадени за това.“

Белгия е поредната европейска страна, която въвежда собствено приложение за защитени съобщения, предназначено за публични служители да споделят чувствителна, но некласифицирана информация. Членовете на федералното правителство, включително премиерът Барт де Вевер , вече се насърчават да използват приложението BEAM, което има цялата функционалност на WhatsApp и Signal, но работи под държавен контрол.

Не се твърди, че приложения като WhatsApp и Signal, които използват криптиране от край до край (златният стандарт за сигурност), са по-малко сигурни от алтернативите. Но това, което движи промяната, е необходимостта от допълнителни функции като контрол на достъпа, ограничаване на комуникацията до конкретни потребители и управление на метаданни (къде и кога са изпратени съобщенията).

Използването на приложения за масовия пазар в големи организации е „наистина рисковано“, каза Бенджамин Шилц , директор на приложението Wire, използвано от германското правителство. „Те просто не са създадени за това.“

Подобни функции биха могли да помогнат за защитата срещу скорошната руска шпионска кампания чрез WhatsApp и Signal, каза Де Ваеле: „При нас, тъй като това е затворена среда само за държавни служители, това може да се избегне.“

За защитниците на прозрачността преминаването към контролирани от правителството приложения идва твърде късно. Демократичните организации предупреждават, че криптираната комуникация и опции като изчезващи съобщения крият важни решения от обществеността.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се изправи пред вот на недоверие миналата година (който се провали), отчасти заради съобщенията, които тя размени с главния изпълнителен директор на Pfizer Алберт Бурла преди голяма сделка за ваксини, които тя не разкри.

„Натискът на Тръмп“

Тези, които работят с европейските правителства за разработване на вътрешни решения, забелязват ясна промяна след завръщането на Доналд Тръмп на власт в началото на миналата година.

„Най-голямата разлика през последните 12 месеца е неотложността на правителствата“, каза Матю Ходжсън , директор на Element, компания, която разработва технологии за сигурни комуникации.

Причините за ускорението включват събития като „ Signalgate “, когато служители на администрацията на Тръмп обмениха класифицирани военни планове чрез Signal, както и санкции на САЩ срещу Международния наказателен съд, които доведоха до отказ на достъп до имейла на един прокурор. Голям прекъсване в Amazon Web Services допълнително показа колко зависима е Европа от американските технологии.