Сторито ви може да продължи 48 часа, но има една уловка

Instagram се сдобива с нови функции

Имало ли е моменти, в които ви се е искало сторито ви в Instagram да се показва повече от 24 часа? Тази функция много скоро може да бъде достъпна, но не и безплано.

Технологичната компания Meta потвърди, че е започнала да тества премиум абонамент в Instagram в няколко страни. Абонаментът е наречен Instagram Plus и въвежда допълнителни функции за потребителите, които са готови да платят за по-разширени опции, съобщава Tech Crunch.

Освен тази функция се работи и върху други. Например потребителите могат да прегбедат сторитата инкогнито или да виждат колко пъти е била преглеждана собствената им публикация. Освен това, потребителите на Instagram Plus ще могат да създават множество различни групи от последователи и да избират кой вижда кои публикации в истории, вместо да имат само един списък.

Instagram пуска „режим бивша“: Вече можеш да гледаш сторита инкогнито

Както беше посочено, „историите“ ще могат да продължат по-дълго – до 48 часа – и веднъж седмично могат да бъдат допълнително маркирани, за да могат да ги видят повече хора.

Абонаментът носи и някои по-малки функции, като например специален ефект „супер харесване“ и опция за по-лесна проверка дали определен човек е гледал вашата „история“.

Meta не е обявила официално в кои страни се провежда тестът, но според потребителите функцията е достъпна в Мексико, Япония и Филипините. Цената на абонамент за Instagram Plus варира в зависимост от пазара и варира от около един до два долара.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Пиете фалшиво вино за хиляди евро? Скандалът, който разтърсва Европа
Защо агнешкото е скъпо в магазина, а фермерите оцеляват на кредити?
Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Обяд в Ниш излиза колкото кафе в центъра на София

