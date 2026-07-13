ЕС окончателно одобри новите права на пътуващите със самолет

Новите разпоредби ще се прилагат за всички полети, които излитат от или пристигат в държава от ЕС

Държавите членки на Европейския съюз окончателно одобриха новите правила, свързани с правата на пътниците при въздушен транспорт, съобщи ДПА. Промените вече са приети и от Европейския парламент, като се очаква да започнат да се прилагат от средата на 2027 г. Новите разпоредби целят да осигурят по-добра защита за пътниците и по-ясни правила при пътуване със самолет, предава БТА.

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Сред основните промени са допълнителните права за семействата, бременните жени и хората с намалена подвижност. Деца до 14 години ще могат да бъдат настанявани до своите родители по време на полет без допълнителни такси за избор на място. Същото право ще важи и за бременни пътнички, както и за хора с ограничена подвижност, когато пътуват с придружител.

Авиокомпаниите ще бъдат задължени безплатно да коригират допуснати правописни грешки в имената на пътниците върху самолетните билети. Освен това превозвачите ще трябва да предоставят хартиени бордни карти на пътници, които са се чекирали, без да начисляват допълнителни такси. Правилата относно компенсациите при закъснели и отменени полети обаче остават почти непроменени след дълги спорове между държавите членки и Европейския парламент.

Пътниците ще продължат да имат право на обезщетение при закъснение от поне три часа. Размерът на компенсацията остава 250, 400 или 600 евро в зависимост от разстоянието на полета. Същите прагове ще се прилагат и при отменени полети, когато анулирането е направено по-малко от 14 дни преди датата на пътуване и причината е била в рамките на контрола на авиокомпанията. Превозвачите няма да носят отговорност при ситуации като недисциплинирано поведение на пътници, неблагоприятни метеорологични условия, природни бедствия или стачки на летищен и наземен персонал.

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Новите правила предвиждат и по-голяма прозрачност при цените на самолетните билети. Авиокомпаниите ще трябва по подразбиране да включват цената на стандартния ръчен багаж в обявената тарифа, което ще улесни сравняването на различни оферти. В същото време ще бъде позволено да се предлагат по-ниски цени на пътници, които доброволно изберат да пътуват без по-голям ръчен багаж. Допълнително ще бъде улеснен и процесът за получаване на обезщетения.

Според новите изисквания авиокомпаниите ще трябва писмено да информират пътниците за техните права до 96 часа след края на пътуването. Те ще разполагат с 9 месеца, за да подадат искане за компенсация, а превозвачите ще бъдат длъжни да дадат отговор и обяснение за своето решение в рамките на 30 календарни дни. Правилата уточняват и задълженията на авиокомпаниите при проблеми по време на пътуването, включително осигуряване на храна, напитки, настаняване и алтернативен транспорт, когато това е необходимо. Новите разпоредби ще се прилагат за всички полети, които излитат от или пристигат в държава от Европейския съюз.