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Блясък Как Мелания Тръмп спечели милиони от филма за нея, който едва не се провали

Как Мелания Тръмп спечели милиони от филма за нея, който едва не се провали

Блясък

bTV Бизнес екип

Критиците го унищожиха, зрителите харесаха филма

В Холивуд финансовият успех обикновено се измерва чрез приходите от билети. Историята на документалния филм „Мелания“ обаче показва, че в ерата на стрийминг платформите и личните брандове печелившите невинаги са тези, които стоят зад боксофис резултатите.

Документалният филм, посветен на Мелания Тръмп, дебютира по кината през януари 2026 г. и предизвика сериозно разделение сред критиците и публиката. Според данните на Rotten Tomatoes, продукцията получава едва 10% одобрение от критиците, но впечатляващите 99% сред зрителите, оценили филма чрез системата Popcornmeter.

Въпреки положителната реакция на част от аудиторията, филмът приключи кинопрожекциите си със световни приходи от около 16,6 млн. долара - значително под нивото, необходимо за възвръщане на инвестицията.

Колко струва роботът, който върви до Мелания Тръмп? (СНИМКИ + ВИДЕО)

Истинската история зад проекта се крие не в продажбата на билети, а в договорите за разпространение и лицензиране, пише Unilad.

Amazon MGM Studios придобива правата за документалния филм срещу приблизително 40 млн. долара, като според публични информации компанията инвестира допълнително около 35 млн. долара в маркетингова кампания и разпространение.

Така общата стойност на проекта достига приблизително 75 млн. долара - необичайно висока сума за документален филм дори по стандартите на големите холивудски студиа.

Според финансовите декларации на президента Donald Trump за 2025 г., публикувани от американските власти, Мелания Тръмп е получила лично 10,71 млн. долара от лицензирането на своя образ и участието си в продукцията.

Това означава, че личното възнаграждение на първата дама представлява повече от 64% от всички приходи на филма от кинопрожекции в световен мащаб.

Най-скъпите тоалети, които Мелания Тръмп някога е носила

Освен от документалния филм, финансовите отчети показват, че Мелания Тръмп е реализирала допълнителни приходи от продажба на NFT колекции, сувенири и мемоарната си книга, което увеличава общите ѝ годишни постъпления до приблизително 17 млн. долара.

Случаят „Мелания“ е показателен за променящия се модел в развлекателната индустрия. За стрийминг платформите стратегическата стойност на едно съдържание все по-често се измерва чрез привличане на абонати, обществено внимание и политическо влияние, а не единствено чрез продажбата на билети.

От тази гледна точка проектът може да се разглежда едновременно като слаб боксофис продукт и като успешна сделка за основния си герой.

За Мелания Тръмп документалният филм се оказва не толкова кино проект, колкото изключително доходоносна операция по монетизиране на личния бранд.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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