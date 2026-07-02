Как Мелания Тръмп спечели милиони от филма за нея, който едва не се провали

Критиците го унищожиха, зрителите харесаха филма

В Холивуд финансовият успех обикновено се измерва чрез приходите от билети. Историята на документалния филм „Мелания“ обаче показва, че в ерата на стрийминг платформите и личните брандове печелившите невинаги са тези, които стоят зад боксофис резултатите.

Документалният филм, посветен на Мелания Тръмп, дебютира по кината през януари 2026 г. и предизвика сериозно разделение сред критиците и публиката. Според данните на Rotten Tomatoes, продукцията получава едва 10% одобрение от критиците, но впечатляващите 99% сред зрителите, оценили филма чрез системата Popcornmeter.

Въпреки положителната реакция на част от аудиторията, филмът приключи кинопрожекциите си със световни приходи от около 16,6 млн. долара - значително под нивото, необходимо за възвръщане на инвестицията.

Истинската история зад проекта се крие не в продажбата на билети, а в договорите за разпространение и лицензиране, пише Unilad.

Amazon MGM Studios придобива правата за документалния филм срещу приблизително 40 млн. долара, като според публични информации компанията инвестира допълнително около 35 млн. долара в маркетингова кампания и разпространение.

Така общата стойност на проекта достига приблизително 75 млн. долара - необичайно висока сума за документален филм дори по стандартите на големите холивудски студиа.

Според финансовите декларации на президента Donald Trump за 2025 г., публикувани от американските власти, Мелания Тръмп е получила лично 10,71 млн. долара от лицензирането на своя образ и участието си в продукцията.

Това означава, че личното възнаграждение на първата дама представлява повече от 64% от всички приходи на филма от кинопрожекции в световен мащаб.

Освен от документалния филм, финансовите отчети показват, че Мелания Тръмп е реализирала допълнителни приходи от продажба на NFT колекции, сувенири и мемоарната си книга, което увеличава общите ѝ годишни постъпления до приблизително 17 млн. долара.

Случаят „Мелания“ е показателен за променящия се модел в развлекателната индустрия. За стрийминг платформите стратегическата стойност на едно съдържание все по-често се измерва чрез привличане на абонати, обществено внимание и политическо влияние, а не единствено чрез продажбата на билети.

От тази гледна точка проектът може да се разглежда едновременно като слаб боксофис продукт и като успешна сделка за основния си герой.

За Мелания Тръмп документалният филм се оказва не толкова кино проект, колкото изключително доходоносна операция по монетизиране на личния бранд.