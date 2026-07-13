Не купувайте инвестиционно злато, преди да чуете тези съвети от експерт

Коя е най-голямата грешка при покупка на инвестиционно злато може да ви струва хиляди

Инвестирането в злато винаги е било най-сигурният начин за спестяване, особено във времена на криза. Георги Христов, директор на компанията Tavex gold&silver и икономически анализатор за Biznis Kurir, обяснява как обикновените хора могат да инвестират в този благороден метал.

"Това е една от най-простите форми на спестяване, защото клиентът не купува сложен финансов продукт, а конкретен, материален актив, който може да запази за дългосрочен план. Самият процес на покупка е прост и на практика всичко се извършва за няколко минути. Златни кюлчета или златни монети могат да бъдат закупени в зависимост от личните предпочитания на купувачите. Моят съвет е да изберете продукт, който има по-добра цена за грам злато в момента на покупката. Най-важното е да е истинско инвестиционно злато, да е закупено от проверен търговец с ясен произход, фактура и прозрачна цена", каза Христов.

Стъпка по стъпка

Той описа стъпка по стъпка как изглежда инвестирането в злато:

1. Избор на търговец - инвеститорът всъщност избира партньор, с когото ще сътрудничи не само за покупката, но и по-късно, когато иска да продаде част или цялата си инвестиция.

2. Проверка на търговеца - проверка на прозрачността на работата му, както и на позицията му на пазара. Трябва да се види какви продукти продава, с кои рафинерии и монетни дворове си сътрудничи и дали има директни партньори сред най-големите световни производители на инвестиционно злато. Големите и сериозни търговци са разпознаваеми с работата си с най-известните монетни дворове в света, което е резултат от дългогодишен опит, репутация и стабилен бизнес.

3. Разговор с търговеца - добрият търговец се разпознава по това, че няма да насочва клиента към продукта, който му подхожда най-добре за продажба, а ще обясни разликата между продуктите, тяхната ликвидност, цената на грам и възможността за по-късна покупка.

4. Избор на продукт - за повечето инвеститори няма голяма разлика дали купуват кюлче или златна монета, стига продуктът да е ликвиден, разпознаваем и лесно продаваем на местните и международните пазари.

5. Покупка - важно е клиентът да получи фактура, след което продуктът да бъде взет или поръчан. При сериозните търговци всичко е прозрачно и процесът може да приключи много бързо.

Не купувайте чрез обяви

"Моят съвет е да не купувате инвестиционно злато чрез обяви, форуми или уебсайтове, където отделни лица си продават продукти. Средностатистическият клиент обикновено няма достатъчно знания, опит или оборудване, за да прецени сам дали продуктът е правилен, автентичен и подходящ за по-късна продажба. При инвестиционното злато не е достатъчно само да „изглежда добре“, важни са произходът, стандартът, рафинерията или монетния двор, ликвидността на продукта и възможността за по-късно обратно изкупуване. Един от често срещаните трикове на пазара е позоваването на различни „сертификати“. Истински сертификат за златно кюлче или продукт може да бъде издаден само от производителя, всичко останало не е сертификат в истинския смисъл, а вътрешен документ без реална стойност", подчерта Христов.

Цената може да е обвързана със световната цена на златото в долари или евро, но самата покупка на вътрешния пазар се реализира в динари.

"Минималната инвестиция на практика е златно кюлче от 1 грам, а ако инвеститорът купува по едно златно кюлче от 1 грам на месец в продължение на 12 месеца, при покупката на дванадесетото кюлче получава още едно кюлче като подарък от нас. Инвестирането в злато не е запазено само за големи инвеститори, може да се започне и с по-малки суми, а след това да се натрупват постепенно, с течение на времето", каза експертът.

Физическото инвестиционно злато е материален актив и може да бъде подарено, прехвърлено или оставено на някого като част от семейните спестявания.

Съхранение на златото

"Златните кюлчета трябва да се съхраняват в оригиналната им опаковка, а златните монети - в капсулите, в които са закупени. Продуктите трябва да останат в търговското състояние, в което инвеститорът ги е получил. Това улеснява продажбата им по-късно и намалява риска търговецът да намали покупната цена поради повреда, отваряне на опаковката или лошо съхранение. Самият процес на продажба е прост. Инвеститорът проверява текущите покупни цени при няколко търговци и продава там, където може да получи най-много пари за продуктите си. Това е напълно нормално и в интерес на инвеститорите", обясни Георги Христов.

Инвестиране в сребро

На въпроса дали си струва да се инвестира в сребро, Христов посочва:

"Моето лично мнение е, че среброто има много голям потенциал, но трябва да се гледа по различен начин на него, отколкото на златото. Златото е паричен метал и дългосрочна защита на стойността, докато среброто е индустриален метал и това е най-големият му потенциал. Среброто има изключително широко приложение в голям брой индустрии - от електроника, слънчеви панели и автомобилната индустрия, до медицина, енергетика и нови технологии. Аз лично смятам, че всеки инвеститор трябва да има определена част от портфолиото си в сребро като част от дългосрочна стратегия. Не бива да забравяме да инвестираме...на среброто се плаща ДДС, докато златото е освободено от данък добавена стойност", обясни Христов.