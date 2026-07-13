Пет медала за България от Международната олимпиада по физика в Колумбия

Българският национален отбор по физика пристига тази вечер в 23:00 ч. на летище София

Българските ученици спечелиха пет медала от 56-ата Международна олимпиада по физика (IPhO), която се проведе в Букараманга, Колумбия. В надпреварата участваха повече от 380 ученици от около 90 държави.

Българският национален отбор завоюва четири сребърни и един бронзов медал, съобщават от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Сребърни медали спечелиха:

Светослав Арабов (10. клас, МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна)

Йордан Петков (10. клас, Американски колеж в София)

Александър Николов (12. клас, ПЧМГ)

Мирослав Драганов (10. клас, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Бургас)

С бронзов медал се отличи:

Петър Попов (12. клас, ПМГ „Яне Сандански“ – Гоце Делчев).

Ръководители на националния отбор са проф. дфн Мирослав Абрашев и доц. д-р Нено Тодоров от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Международната олимпиада по физика е най-престижната международна олимпиада по физика за ученици. Провежда се ежегодно от 1967 г., а България е сред страните с дългогодишни традиции и множество отличия в надпреварата.

Българският национален отбор по физика пристига тази вечер в 23:00 ч. на летище София с полет LH1430 от Франкфурт.

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