Официално: Това летище вече носи името на Доналд Тръмп

Новото име вече е официално в сила, кодът на летището ще бъде променен от PBI на DJT на 18 август

В четвъртък летище в Южна Флорида официално промени името си на Международно летище „Президент Доналд Дж. Тръмп“. Табелите на Международното летище Палм Бийч бяха премахнати и заменени с нови. Представители на аеропорта обясниха във Facebook, че пълната промяна на визията няма да стане веднага и в следващите седмици пътниците ще виждат комбинация от стария облик и новите брандови елементи, докато трансформацията приключи, предава Еuronews.

Първият самолет, който пристигна на летището под новото име малко след 5:00 часа сутринта, беше „Trump Force One“ – Boeing 757, собственост на The Trump Organization. Сред пътниците на борда беше синът на президента Ерик Тръмп. Семейство Тръмп често използва летището в Уест Палм Бийч при посещенията си в резиденцията на президента Мар-а-Лаго в близкия Палм Бийч. По-рано тази година участък от пътя между летището и имението също беше преименуван на булевард „Доналд Дж. Тръмп“.

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„Няма човек, който да е направил повече за Флорида и нашата страна, и никой, който да заслужава повече тази невероятна чест“, написа Ерик Тръмп в социалната мрежа X. Той допълни, че като син на президента и човек, който почти ежедневно използва летището, ще се гордее да вижда инициалите „DJT“ върху бордната си карта. Въпреки че новото име вече е официално в сила, кодът на летището ще бъде променен от PBI на DJT на 18 август.

Промяната стана възможна, след като губернаторът на Флорида Рон ДеСантис подписа закон по-рано тази година. Очаква се преименуването да струва до 5,5 милиона долара (4,8 милиона евро) за нови табели, брандиране и други необходими актуализации. Преименуването на летището е част от по-широка серия инициативи, свързани с поставянето на името на Тръмп върху обществени обекти.

В четвъртък в Дандридж, Тенеси, финансовият министър Скот Бесент, сенаторите Марша Блекбърн и Бил Хагърти, както и представителят Тим Бърчет участваха в церемония по преименуването на мост I-40 в Източен Тенеси на мост „Доналд Дж. Тръмп“. Бесент заяви преди събитието, че според него „никой не заслужава повече“ подобна чест.