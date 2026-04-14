EK планира да спре финансирането на ВЕИ проекти, включващи китайски инвестиции

Целта е блокът да подкрепи местните производители

Европейската комисия е одобрила предложение за намаляване на финансирането на проекти за слънчева и вятърна енергия, включващи китайски инвертори, съобщи изданието South China Morning Post.



На заседание през март на 26-те ръководители на отдели, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен тихомълком е одобрила план за спиране на европейски средства, насочени към проекти за чисти технологии, в които участват и китайски инвертори, посочва изданието.



В информацията се твърди, че Европейският съюз също се стреми да намали сътрудничеството с Китай по програмата си за финансиране на научни изследвания и иновации "Хоризонт Европа", тъй като тя се фокусира върху защитата на местните индустрии и подобряването на конкурентоспособността.

Инверторите са основната силова електроника в сърцето на слънчевите и вятърните системи. Индустриални групи изчисляват, че китайски компании, водени от технологичния гигант Huawei Technologies, контролират над 220 гигавата от инсталирания слънчев капацитет в Европа чрез устройствата. ЕК иска да предотврати насочването на средства от ЕС към подобни проекти и да ограничи сътрудничеството в областта на научните изследвания по програмата си "Хоризонт Европа", в която участват китайски инвертори, посочват пред изданието четири лица, запознати с плана.





Това би се вписало в амбицията на блока да подкрепи местните производители, които се оплакват, че са смазани от китайската конкуренция, пише БНР. Това съвпада и със засилените опасения за сигурността, че Китай, възприеман в големи части на Европа като геополитически съперник, може да прекъсне електрозахранването на мрежата, ако отношенията се влошат.



Но планът, който беше направен без публично обявяване и за който не е било съобщавано преди, отразява и новото мислене в Брюксел сред тези, които работят с Пекин, потвърдиха няколко източника на South China Morning Post. Това мислене може да се обобщи като" "прави повече, казвай по-малко".

