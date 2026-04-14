Цена от 80 евро за кг., продажбата на първите череши остава трудна

Защо ранните плодове остават недостъпни за масовия потребител?

Първите испански череши, отглеждани в оранжерии, навлизат на европейския пазар, но остават нишов продукт. Нидерландската компания Van Ooijen Citrus съобщи пред изданието Cherry Times, че е получила първите символични количества от деликатесния плод – едва 60 килограма в началото, последвани от втора пратка от около 100 килограма.

Задължителен продукт за нишови оператори

Високата цена, която достига до 80 евро за килограм, превръща продажбата в истинско предизвикателство. Въпреки сериозната сума, интерес не липсва. За търговците на едро в Нидерландия, Скандинавия и Обединеното кралство присъствието на ранни череши в асортимента е въпрос на имидж. Тези няколко кашона, предназначени за ексклузивни клиенти, служат като маркетингов лост, който демонстрира, че даден оператор е сред първите в сезона.

Моментът за появата на европейската продукция е стратегически. Още през февруари вносът от Южното полукълбо беше преустановен, тъй като качеството на последните доставки не отговаряше на високите очаквания. Сега испанските оранжерии запълват тази ниша, докато пазарът тръпне в очакване на масовата реколта.

Прогнозите за сезона на открито обаче остават несигурни. Необичайно топлото време и липсата на студени нощи в Испания пречат на нормалния цикъл на развитие на дърветата. Това вероятно ще доведе до забавяне на масовите доставки, което ще задържи черешите в категорията на луксозните стоки още известно време.

Все по-централноевропейска верига за доставки

Van Ooijen Citrus се е утвърдил като специалист по череши, като обемите непрекъснато се увеличават година след година. Стратегията е ясна, започване от Испания и след това продължаване с доставки от Турция, Молдова, Белгия и Холандия. Ротация, която позволява покритие на следващите пет месеца с европейски продукти, намалявайки зависимостта от внос извън ЕС и подобрявайки местните вериги за доставки.

Испанските оранжерийни череши потвърждават статута си на елитен продукт, способен да привлече внимание, но все още не оказва съществено влияние върху обема на пазара. Истинското изпитание ще бъде началото на сезона на открито поле, което ще определи цените, наличността и търговската динамика през следващите седмици.