1 USD
1.1557 BGN
Двуседмичното примирие между САЩ и Иран доведе до рязък ръст на борсовите индекси в Европа

bTV Бизнес екип

Рязко увеличение отбелязаха борсовите индекси в Европа в началото на днешната търговия, след като САЩ и Иран се споразумяха за незабавно спиране на огъня. Всички сектори, с изключение на компаниите за петрол и газ, се оцветиха в зелено, съобщи Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX скочи с 4,58 на сто до 23 971,57 пункта.

Парижкият CAC 40 е нагоре с 3,99 на сто до 8224,14 пункта, а в Милано индексът FTSE MIB наддаде с 3,37 на сто до 46 943,16 пункта.

Лондонският FTSE 100 регистрира ръст с 2,31 на сто до 10 587,47 пункта, предаде БНР.

Паневропейският индекс Stoxx Europe 600 прибави 3,55 на сто до ниво 611,54 пункта. Акциите в автомобилния, минния и туристическия сектор поскъпнаха най-значително - съответно с 5,8, 5,8 и 7,3 на сто.

В същото време книжата на минната компания "Антофагаста“ (Antofagasta), както и на авиопревозвачите "Луфтханза“ (Lufthansa) и "ИзиДжет“ (easyJet) поскъпнаха с над 10 на сто.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

