Корпоративни истории Как две приятелки направиха дискотека за хора, които обичат да си лягат рано

Айлин Дрикова

Парти за хора, които утре имат работа (и деца)

Йохана и Христиана разбиват мита, че купонът започва след полунощ. Тяхната концепция „Please Leave By 10“ покори София и Дубай, доказвайки, че най-добрите идеи се раждат между сменянето на памперси и носталгията по 2000-те.

Какво се случва, когато десет години опит в маркетинга на гигантски корпорации се срещнат с реалността на безсънните нощи около едно малко бебе? Ражда се бизнес ниша, за която никой не беше подозирал: дискотека, която приключва точно в 22:00 часа.

Йохана, усмихната и заредена с енергия, е доказателство, че „отпуск по майчинство“ е всичко друго, но не и почивка. Именно в този турбулентен период, когато социалният живот често се свежда до разходка до супермаркета, тя вижда зараждащия се тренд на дневните партита на Запад.

„Стори ми се страшно абсурдно – аз с малко бебе и нулев опит в нощните заведения. Но когато споделих с Христиана, тя веднага каза: „Да го направим!“. Дори да нямаш деца, пак искаш да се забавляваш и да си разполагаш с неделята си,“ споделя Йохана.

Първият в света диагностичен тампон е български: Запознайте се с жената зад тази компания

Рецептата: Приятелство, 2000-те и малко смелост

Въпреки клишето, че бизнес с приятели не се прави, Йохана и нейната дългогодишна приятелка Христиана Забунова доказват обратното. Комбинирайки креативност и професионализъм, те създават Please Leave By 10.

Концепцията е проста, но гениална: Старт: 17:00 ч. – време за танци, докато навън още е светло. Музиката е микс от най-големите хитове от 90-те и 2000-те. А точно в 22:00 ч. звучи „Аз съм Сънчо“, лампите светват и хората си тръгват – доволни, изтанцували се и готови за пълноценен сън.

От София до блясъка на Дубай

Снимка: Радослав Делийчев

Успехът не закъснява. След три поредни напълно разпродадени събития в България, Йохана решава да пренесе модела в Дубай. Резултатът? Още по-голям фурор.

В град, известен с претенциозния си и скъп нощен живот, „Please Leave By 10“ се превръща в спасителен пояс за експати и местни, които търсят истинско човешко общуване без излишен лукс. Там общността е толкова силна, че хората дори създават групи за запознанства, за да не ходят сами на партитата.

Предприемачество и майчинство

Снимка: Радослав Делийчев

Днес Йохана балансира между ролята на майка и успешен предприемач. Тя не крие, че пътят не е бил само розов – първият ѝ опит за собствен бизнес завършва с провал. Но именно подкрепата на Християна и вярата в новата визия ѝ дават сили да опита отново.

Български мед с мисия: Как Биляна Николова превърна традицията в иновация

Кой идва на тези партита?

60% родители, които искат да се забавляват, без да търсят бавачка за цялата нощ. 40% активни хора, спортисти и представители на Gen Z, които ценят здравето и качествения сън.

Какво предстои?

Екипът планира разширяване в нови градове като Варна и Пловдив, както и нови формати. Съветът на Йохана към всички момичета, които се колебаят дали да стартират нещо свое:

„Просто действайте. Ако останете само на етап планиране, някой друг ще го направи вместо вас.“

Защото, оказва се, най-големият лукс в модерния свят не са скъпите коктейли, а възможността да се забавляваш на макс и все пак да си легнеш навреме.

ЦЯЛОТО ИНТЕРВЮ ВИЖТЕ ТУК:

Ако сте пропуснали предишния епизод на рубриката ни "Корпоративни истории" може да го гледате тук:

Луксът да дишаш чист въздух под земята: Какво крият модерните бункери?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

