1 USD
1.1557 BGN
Шведи придобиха компаниите на двама успешни българи

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Това е първата сделка в Европа по сливане и придобиване, водена основно от AI

Европейският пазар на сливания и придобивания влезе в нова ера. За първи път консултантска фирма, изградена изцяло около изкуствен интелект, доведе до успешно приключена трансгранична сделка. Зад процеса стои Eilla AI компания, която след години работа с инвестиционни банки и фондове решава да спре да продава AI инструменти и да стане самият консултант.

Шведската публична технологична компания White Pearl Technology Group придоби две от най-бързо развиващите се български дигитални агенции - CreateX и Native Digital. Това става ясно от съобщение, публикувано на сайта на Eilla AI.

Това е сделка с параметри, които рядко се виждат в региона:

  • Оценка от приблизително 6x EBITDA за дигитална маркетингова агенция в ЦИЕ
  • Купувач с над 750 служители в повече от 30 държави
  • Глобален стратегически партньор с доказан опит в мащабирането на дигитални бизнеси

„Достигнахме момент, в който компанията беше здрава, развиваща се и оперативно силна“, обяснява Александър. „Но ясно виждах, че извеждането ѝ на следващото ниво ще изисква различен мащаб на мислене, достъп и влияние. Стратегическият партньор се усещаше като естествената следваща глава.“

Нито един от основателите не е оптимизирал за най-високата оферта. Те са търсили съгласуваност.

„Основната ми грижа не беше оценката или механизмите на сделката - а намирането на партньор, който наистина разбира накъде може да се развие бизнесът и как да го издигне. Някой, който може да ни отвори врати и наистина да ни даде големи мечти.“

Кои са компаниите?

CreateX е дигитална маркетингова агенция, специализирана в performance marketing и креативни решения в дигиталната среда. Тя е основана от известния маркетингов специалист Александър Иванов, по-известен в социалните мрежи като Даскал Алекс. Native е първата TikTok агенция в България основана от Александър и неговия партньор Николай Николов. Агенцията е специализирана в създаването в кратки видеа и TikTok съдържание, 80+ милиона гледания за клиенти за по-малко от година и лидер в ангажирането на млада аудитория в България.

White Pearl Technology Group е глобална група , която предлага широк спектър от ИКТ решения и услуги, насочвайки своите клиенти през бизнес и дигитални трансформации. Те имат над 750+ експерти в над 30 държави, портфолио от 28 компании, а фокусът им е върху дигитална трансформация, ИКТ, киберсигурност, корпоративен софтуер и AI.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

