Докога руската икономика може да продължи да финансира фронтовата линия?

Руската икономика балансира на ръба на рецесията, но войната може да продължи години наред. Според експерти, финансирането ѝ изглежда няма непосредствени сериозни пречки.

Русия е изправена пред нова вълна от санкции от САЩ и ЕС, докато вътрешната ѝ икономика се приближава до рецесия, но всичко това не е достатъчно, за да ограничи капацитета ѝ да финансира войната в Украйна, според експерти.

„Рецесията не означава почти нищо за икономическата и политическата стабилност на Русия в наши дни“, каза Владислав Иноземцев, съосновател и член на Консултативния съвет на Центъра за анализ и стратегии в Европа (CASE), независим мозъчен тръст, базиран в Европейския съюз, съобщава Euronews.

Поглед към руската икономика

Въпреки че е стимулирана от военните разходи, руската икономика показва признаци на плъзгане към рецесия или стагфлация.

Инфлацията остава висока и е съчетана с рязко забавяне на икономиката. Инфлацията достигна пик от 10,3% през март и спадна до 8% през септември, което все още е двойно над целта от 4% на Банката на Русия.

Въпреки това, централната банка агресивно намали основния си лихвен процент, като последно това се случи на 24 октомври с 50 базисни пункта до 16,5% - четвъртото поредно намаление и изненада за пазарите, очакващи пауза.

Високите лихвени проценти и острия недостиг на работна ръка (с ниво на безработица от 2,1%) ограничиха растежа. Икономиката се разшири с 1,4% на годишна база през първото тримесечие на 2025 г. и с 1,1% през второто тримесечие, което е спад от 4,1% годишен растеж както през 2023 г., така и през 2024 г.

Бизнес настроенията също се отслабват. Композитният индекс PMI на S&P Global Russia падна до 46,6 през септември от 49,1 през август, което е четвъртият пореден месец на свиване на частния сектор и най-ниското ниво от октомври 2022 г., като са засегнати както производството, така и услугите.

Според Oxford Economics руската икономика не е била в рецесия (определена като две последователни тримесечия на свиване). Но икономисти от глобалната консултантска фирма за икономика заявиха пред Euronews Business, че очакват растежът през третото тримесечие да бъде слаб, едва 0,2% на тримесечна база.

„Очакваме подобни темпове на растеж в близко бъдеще, но е възможно последните петролни санкции да тласнат икономиката към рецесия“, добавиха анализаторите.

Владислав Иноземцев от CASE каза пред Euronews: „Настроенията в бизнеса са, като цяло, мрачни... Предприемачите очакват влошаване на общите условия, икономически застой, намаляващо потребителско търсене и повишаване на данъците.“

Икономистът очаква умерена рецесия да засегне руската икономика през следващите месеци, завършвайки с плосък годишен растеж за 2025 г. и „свиване между 1% и 1,4% през 2026 г.“.

Руската икономика се е адаптирала към войната и остава в състояние на баланс, според скорошен доклад на Центъра за анализ и стратегии в Европа (CASE). Докладът прогнозира продължителен период на политическа и икономическа стагнация в Русия, без особено развитие или просперитет през следващите десет години.

Дали санкциите работят?

През октомври 2025 г. както Европейският съюз, така и Съединените щати наложиха санкции срещу Москва, добавяйки към дълъг списък от ограничения, които постепенно бяха въведени, откакто Русия нахлу в Украйна през 2022 г.

САЩ директно санкционираха двете най-големи руски петролни компании, Роснефт и Лукойл, и техните дъщерни дружества.

Страните от ЕС приеха 19-ия пакет от санкции, включващ пълна забрана за руски втечнен природен газ (ВПГ), считано от 2027 г., и забрана за внос на петрол и газ на Роснефт и Газпром нефт в ЕС.

Блокът прие и нови санкции, за да попречи на Русия да заобикаля предишни ограничения, предотвратявайки инвестициите в страната и спирайки получаването ѝ на определени финансови услуги и инфраструктура. Това е съчетано със забрана за търговия с критични материали за поддържане на войната.

Според ЕС тези мерки „значително увеличават натиска върху руската военна икономика“.

В очите на Кремъл новите по-строги мерки няма да окажат влияние върху руската икономика и военната ѝ стратегия в Украйна.

Анализаторите казват, че Русия е особено трудна цел, предвид износа ѝ на много ключови стоки, включително петрол и газ, торове, пшеница и благородни метали. Русия е намерила начини да заобиколи санкциите и ограниченията, включително търговия чрез „сянка на флота“ от петролни танкери и увеличаване на износа за Китай и Индия.

Междувременно експертите се питат дали санкциите ще спрат руските военни усилия, дори ако тласнат икономиката на страната към рецесия.

Санкциите несъмнено оказват влияние върху енергийните приходи на Русия. Но енергийните продукти, макар и „важни за вътрешния пазар и на маржа за износ, не са съществен източник на приходи за бюджета, за да продължи войната“, каза Елина Рибакова, външен сътрудник в брюкселския мозъчен тръст Bruegel.

Данните от CASE потвърждават, че зависимостта на федералния бюджет от петрол и газ е намаляла.

Украинските атаки с дронове срещу руски петролни рафинерии не оказват съществено влияние върху обема на износа, каза Иноземцев, добавяйки, че: „Русия продава както суров, така и преработен петрол. Ако рафинерия бъде взривена, делът на суровия петрол просто се увеличава, тъй като той се транспортира до пристанищата, без да бъде преработен.“

Експерти от Oxford Economics се съгласиха, добавяйки: „Войната може да продължи години. Русия все още има пари в своя суверенен фонд (5,9% от БВП общо през септември, включително 1,9% от БВП в ликвидни активи).“

