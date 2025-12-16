Обмяна на левове в евро: От какво да се пазят възрастните хора?

Независимо дали в нашия джоб са левове или евро, на практика е едно и също, казва проф. Йосиф Аврамов

Как България се е справяла при различни парични режими? Какви са големите стратегически ползи за България от влизането в еврозоната? Какво можем да научим от държавите, които влязоха в еврозоната с икономики, подобни на нашата? На тези въпроси отговаря в Бизнес Видео Подкаст проф. Йосиф Аврамов — икономист, преподавател и експерт по финанси и банково дело.

„Загубили сме монетния си суверенитет на 5 юли 1997 година. И това е факт и към днешна дата. Независимо дали в нашия джоб са левове или евро, на практика е едно и също. Реалността е, че Българската народна банка преустанови да провежда собствена монетарна политика“, каза проф. Аврамов.

Той подчерта, че валутният борд е направил прехода към еврото по-скоро технически, отколкото икономически проблем.

„След въвеждането на валутния борд левът беше прикрепен първо към германската марка, а година и половина по-късно към еврото, като на банкнотите продължи да пише „лев“, но де факто икономиката функционираше в евро“, каза икономистът.

По думите му България не само е била готова за еврозоната, но дълго време е отговаряла на всички изисквания.

„България определено бе подготвена за влизането в еврозоната, тъй като в последните 15 години тя изпълняваше така наречените маастрихтски критерии, а в някои случаи дори ги преизпълняваше“, коментира проф. Аврамов.

Той подчерта, че банковият сектор също е преминал през сериозни проверки и оценки на европейско ниво.

„Шест български банки бяха аудитирани от Банковия надзор на Европейската централна банка и се представиха прилично. Това показва, че финансовата система на страната е била подготвена за този етап“, обясни икономистът.

Аврамов обърна внимание и че общественото недоверие не идва от икономиката, а от липсата на навременна и ясна комуникация.

„Една от най-важните причини авторитетът на еврото да не е висок в България е фактът, че БНБ и Министерството на финансите закъсняха с информационната и комуникационната кампания за въвеждането на еврото“, обясни проф. Аврамов.

Той отправя и конкретно предупреждение, свързано с ежедневните рискове при смяната на валутата.

„Много е важно възрастните хора да внимават при обмяната на левове в евро, защото край опашките може да има хора, които ще предлагат бърза смяна, а това създава реален риск от измами“, добави той.

Целият разговор вижте във ВИДЕОТО!

