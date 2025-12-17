Сградата на БТА ще бъде обновена за над 7 млн. лв.

Сградата не е обновявана от 65 години

Със средства от Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. ще бъде обновена сградата на Българската телеграфна агенция в София. Дейностите ще се изпълняват по проект „Светът на новините – София“. Договорът за изпълнението му е подписан от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ПРР Юра Витанова и генералния директор на БТА Кирил Вълчев. Проектът е на стойност близо 7,2 млн. лв., а европейският грант е близо 6,4 млн. лева от Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР. Останалите близо 830 хил. са собствено финансиране.

Заместник-министър Витанова поздрави екипа на БТА за положените усилия за реализирането на проекта.

„Вярвам, че след изпълнението му ще стане един от емблематичните за програмата“, подчерта тя, но обърна внимание, че предстои много работа по осъществяването на предвидените дейности. „Има много предизвикателства пред БТА, но предвид вашата ангажираност и стремеж да довеждате започнатото докрай, нещата ще имат положителен финал. В наше лице ще продължите да имате партньор“, каза още Витанова. Тя обърна внимание, че една от целите на ПРР е с европейски средства да бъдат реализирани подобни проекти, които имат полза.

Кирил Вълчев посочи, че зданието, в което се помещава БТА, не е обновявано от 65 години. „След години усилия започва мащабният проект за обновяване на сградата и пространството около нея“, каза той. Сградата ще бъде енергийно обновена с модерна климатизация, панели на покрива за производство на собствена електроенергия, изолация на стени и др., стана ясно още при представянето на проекта.

Проектът включва също изграждане на обществена зона за отдих в пространството пред сградата – с градина, в която ще бъде представена със зеленина карта на света, а на екрани ще бъдат представяни новини от света. „Надяваме се това да се превърне в една от атракциите на София“, каза още той. Предвижда се също до информационния център на БТА да бъде представена експозиция за история на новините с дигитализирани в триизмерен формат експонати на музея – технически средства за предаване и получаване на новини в различни исторически периоди. Експозицията ще бъде реализирана в партньорство с Националния политехнически музей.

Срокът за изпълнението е 24 месеца. „Надяваме се дори при забавяния, най-късно за 130-та годишнина от създаването на БТА – 16.02.2028, проектът да бъде завършен“, каза Вълчев.

