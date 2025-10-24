Как ще става продажбата на активи на „Лукойл" у нас?

Депутатите приеха на второ четене допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите

Продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл" в България ще става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), реши парламентът. Депутатите приеха на второ четене допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите, съобщава БТА.

ДАНС ще трябва предварително да проверява и да дава писмено становище всеки път, когато се планира продажба, покупка или прехвърляне на: дялове или акции от фирмите „Лукойл-България“, „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл ейвиейшън България“ и „Състейнабъл енерджи съплай“; както и от други компании, които са част от тяхната собственост (независимо дали са регистрирани в България или в други държави).

Това означава, че преди да се сключи каквато и да е сделка, свързана с прехвърляне на собственост в тези фирми или техните дъщерни компании, ДАНС трябва да направи проверка и да каже дали няма риск за националната сигурност.

Същото изискване важи и за сделки с имоти, машини, съоръжения и други активи, които се използват за производство, преработка, съхранение или продажба на нефт и нефтени продукти.

Разпоредителни сделки, извършени без разрешение на МС, са нищожни, реши парламентът. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", приеха още депутатите.

В хода на дебата по законопроекта бяха засегнати и наложените от САЩ санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и ефекта им върху пазара на горива в България.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN