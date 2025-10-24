1 USD
1.68708 BGN
Петрол
65.71 $/барел
Bitcoin
$111,335.0
Последвайте ни
1 USD
1.68708 BGN
Петрол
65.71 $/барел
Bitcoin
$111,335.0
Финанси Как ще става продажбата на активи на „Лукойл" у нас?

Как ще става продажбата на активи на „Лукойл" у нас?

bTV Бизнес екип

Депутатите приеха на второ четене допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите

Продажбата на активи на руската нефтодобивна компания „Лукойл" в България ще става само след решение на Министерския съвет (МС) при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), реши парламентът. Депутатите приеха на второ четене допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите, съобщава БТА. 

ДАНС ще трябва предварително да проверява и да дава писмено становище всеки път, когато се планира продажба, покупка или прехвърляне на: дялове или акции от фирмите „Лукойл-България“, „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл ейвиейшън България“ и „Състейнабъл енерджи съплай“; както и от други компании, които са част от тяхната собственост (независимо дали са регистрирани в България или в други държави).

БНБ: Няма риск за банковата система от санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ и „Роснефт“

Това означава, че преди да се сключи каквато и да е сделка, свързана с прехвърляне на собственост в тези фирми или техните дъщерни компании, ДАНС трябва да направи проверка и да каже дали няма риск за националната сигурност.

Същото изискване важи и за сделки с имоти, машини, съоръжения и други активи, които се използват за производство, преработка, съхранение или продажба на нефт и нефтени продукти.

Разпоредителни сделки, извършени без разрешение на МС, са нищожни, реши парламентът. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", приеха още депутатите.

В хода на дебата по законопроекта бяха засегнати и наложените от САЩ санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и ефекта им върху пазара на горива в България.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата