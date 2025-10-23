Какво се случи с петрола след като САЩ санкционира двете най-големи руски петролни компании?

Забраната на ЕС за вноса на втечнен газ ще влезе в сила на два етапа

Заради войната САЩ наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл". Вашингтон обяви, че е готов да предприеме и още действия и призова Москва незабавно да де съгласи на спиране на огъня, съобщава Reuters, цтирано от БТА.

"Предвид отказа на президента (Владимир) Путин да прекрати тази безсмислена война Министерството на финансите санкционира двете най-големи руски петролни компании, които финансират военната машина на Кремъл", се казва в официалното съобщение на американския министър на финансите Скот Бесънт. "Приканваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции."

След като американските мерки бяха обявени, цените на нефта веднага скочиха с над 2 долара за барел. Фючърсите за сорта "Брент", който е референтен, поскъпнаха до около 64 долара.

Поскъпването на петрола

Снимка: iStock

Цените на петрола се повишиха с над 3% в азиатската търговия днес, продължавайки ръста от предходната сесия. Фючърсите на петрола сорт Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 1,94 долара или 3,1% до 64,53 долара за барел.Котировките на американския лек суров петрол нараснаха с 1,89 долара или 3,2% до 60,39 долара.

Санкциите бележат значителен поврат в политиката на Тръмп, който не беше санкционирал Русия за войната и вместо това залагаше на търговски мерки, отбелязва Reuters.

Мнения на анализатори

Според анализатори мерките са важна стъпка, но отдавна закъсняла, отбелязва Ройтерс.

"Това не бива да бъде еднократен акт", каза Едуард Фишман, бивш американски официален представител, а сега изследовател в Колумбийския университет. По думите му въпросът сега е дали САЩ заплашват със санкции и всекиго, който има делови отношения с "Роснефт" и "Лукойл".

Джереми Пейнър, бивш инспектор по спазването на санкционни режими към Финансовото министерство на САЩ, а сега съдружник в правната кантора "Хюз, Хъбард и Рийд", посочи, че отсъствието в обявените вчера санкции на банки и индийски и китайски петролни купувачи означава, че "Путин няма да се трогне от тях".

Високопоставен украински официален представител обаче определи стъпката като "чудесна новина" и добави, че двата руски енергийни гиганта са сред мишените за американски санкции, предлагани от Киев в миналото.

Федералният трезор на САЩ санкционира и дъщерни дружества на "Роснефт" и "Лукойл", отбелязва Ройтерс. Мерките блокират американските активи на санкционираните дружества и предвиждат забрана за американските граждани да правят бизнес с тях.

Засега няма коментар от руска страна.

ЕС се прицели в сенчестия флот на Русия

Забраната на ЕС за вноса на втечнен газ ще влезе в сила на два етапа: краткосрочните договори ще приключат след шест месеца, а дългосрочните - от 1 януари 2027 г. Пълната забрана ще стане факт с година по-рано от първоначално предвиденото в пътната карта на ЕК за прекратяване на зависимостта на блока от руските изкопаеми горива.

Новият санкционен пакет включва и забрана за влизане в ЕС за руски дипломати и обявяване на още 117 плавателни съда за част от така наречения сенчест флот на Москва, състоящ се предимно от танкери; така броят на корабите в черния списък става общо 558.

От датското европредседателство уточниха, че под ударите на санкциите ще попаднат и банки в Казахстан и Беларус.

